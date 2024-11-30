Владимир Зеленский начнёт отправлять в армию вообще всех украинцев, если киевский режим вдруг окажется достаточно обеспечен оружием. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине в СИЗО по подозрению в госизмене.

«(Советник Зеленского Дмитрий) Литвин говорит, что нет смысла призывать 18-ти летних, так как нам не хватает оружия. Из чего следует, что как только оружия хватит — их, т.е. 18-ти летних, тут же призовут. И женщин, и детей, и собак, и кошек», — сказано в публикации.