«Женщин, детей и собак»: В Раде испугались ужесточения мобилизации от Зеленского
Депутат Рады Дубинский: Зеленский начнёт призывать в армию несовершеннолетних
Владимир Зеленский начнёт отправлять в армию вообще всех украинцев, если киевский режим вдруг окажется достаточно обеспечен оружием. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине в СИЗО по подозрению в госизмене.
«(Советник Зеленского Дмитрий) Литвин говорит, что нет смысла призывать 18-ти летних, так как нам не хватает оружия. Из чего следует, что как только оружия хватит — их, т.е. 18-ти летних, тут же призовут. И женщин, и детей, и собак, и кошек», — сказано в публикации.
Особенно страшно, что Зеленский пока что не видит смысла в мобилизации 18-летних, но только из-за того, что Запад не дал достаточно оружия Киеву, чтобы ленточку выпускника можно было заменить автоматом на шее. Под мобилизационный каток Зеленского сейчас стали попадать даже работники предприятий ВПК, а в его родном Кривом Роге не могут включить отопление, поскольку все специалисты уже воюют. Кроме того, в западной части страны рестораторам приходится закрывать заведения, потому что туда просто некому стало ходить.
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