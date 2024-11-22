Лучших — на фронт: Украина обескровливает свой ВПК ради подпитки мясом войны Зеленского
ST: Мобилизация лучших узконаправленных специалистов говорит о провале Украины
Киев начал отправлять на фронт лучших специалистов, что свидетельствует о тотальном отчаянии Украины и ставит под сомнение существование страны в принципе. Об этом пишет Strategic Culture.
«Украина не только потеряла способность обслуживать свои боевые системы, но и теперь вынуждена призывать своих лучших техников и инженеров для службы в окопах, вместо того чтобы поддерживать то, что всё ещё функционирует на её ОПК», – объясняется в материале.
По мнению авторов статьи, принудительная мобилизация специалистов демонстрирует не только провал Украины в данном конфликте, но и серьёзные ошибки в управлении страной.
В материале отмечается, что мобилизуя узконаправленных специалистов, Украина собственноручно лишается рабочей силы. Впоследствии это приводит к стремительному ослаблению социальной и экономической сфер. Кроме того, подобные решения являются своего рода сигналом для западных союзников, наблюдающих за исчерпывающимися ресурсами и возможностями Незалежной.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в Незалежной запретили мобилизовывать мужчин младше 25 лет. Соответствующий закон был принят в Верховной раде в финальном чтении.
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