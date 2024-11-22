Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 07:51

Лучших — на фронт: Украина обескровливает свой ВПК ради подпитки мясом войны Зеленского

ST: Мобилизация лучших узконаправленных специалистов говорит о провале Украины

Киев начал отправлять на фронт лучших специалистов, что свидетельствует о тотальном отчаянии Украины и ставит под сомнение существование страны в принципе. Об этом пишет Strategic Culture.

«Украина не только потеряла способность обслуживать свои боевые системы, но и теперь вынуждена призывать своих лучших техников и инженеров для службы в окопах, вместо того чтобы поддерживать то, что всё ещё функционирует на её ОПК», – объясняется в материале.

По мнению авторов статьи, принудительная мобилизация специалистов демонстрирует не только провал Украины в данном конфликте, но и серьёзные ошибки в управлении страной.

В материале отмечается, что мобилизуя узконаправленных специалистов, Украина собственноручно лишается рабочей силы. Впоследствии это приводит к стремительному ослаблению социальной и экономической сфер. Кроме того, подобные решения являются своего рода сигналом для западных союзников, наблюдающих за исчерпывающимися ресурсами и возможностями Незалежной.

На Украине десятки тысяч человек лишились брони от мобилизации
На Украине десятки тысяч человек лишились брони от мобилизации

Ранее Life.ru рассказывал о том, что в Незалежной запретили мобилизовывать мужчин младше 25 лет. Соответствующий закон был принят в Верховной раде в финальном чтении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar