Киев начал отправлять на фронт лучших специалистов, что свидетельствует о тотальном отчаянии Украины и ставит под сомнение существование страны в принципе. Об этом пишет Strategic Culture.

«Украина не только потеряла способность обслуживать свои боевые системы, но и теперь вынуждена призывать своих лучших техников и инженеров для службы в окопах, вместо того чтобы поддерживать то, что всё ещё функционирует на её ОПК», – объясняется в материале.

По мнению авторов статьи, принудительная мобилизация специалистов демонстрирует не только провал Украины в данном конфликте, но и серьёзные ошибки в управлении страной.

В материале отмечается, что мобилизуя узконаправленных специалистов, Украина собственноручно лишается рабочей силы. Впоследствии это приводит к стремительному ослаблению социальной и экономической сфер. Кроме того, подобные решения являются своего рода сигналом для западных союзников, наблюдающих за исчерпывающимися ресурсами и возможностями Незалежной.