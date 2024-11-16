На Украине десятки тысяч человек лишились брони от мобилизации

Десятки тысяч украинцев лишились отсрочки от мобилизации. Это произошло из-за ужесточения правил бронирования. Так, после изменения критериев примерно 10% различных учреждений больше не являются критически важными и не смогут предоставить отсрочку. Об этом пишет местное издание NV.

Немногим ранее правительство Украины заявило, что начиная с 1 декабря 2024 года условия предоставления брони ужесточаются. С этой даты предприятия смогут оформить бронь для сотрудников исключительно посредством единого приложения с электронными документами «Дия» («Действие»). После регистрации работников их право на отсрочку будет согласовываться с министерствами обороны и экономики.