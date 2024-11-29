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28 ноября, 23:21

Львов теряет рестораны: Владельцы массово закрывают заведения из-за мобилизации

Рестораны Львова массово закрываются из-за оттока граждан и мобилизации

Во Львове владельцы ресторанов массово закрывают свои заведения на фоне оттока граждан и ужесточения мобилизации. Как сообщает украинская версия журнала Forbes, около полусотни ресторанов готовятся к закрытию, а минимум 50 уже закрылись в прошлом году.

Спрос на услуги общественного питания снизился из-за выезда временных переселенцев и усиленной работы территориальных центров комплектования (ТЦК) с мая 2024 года. Рестораторы жалуются на значительное падение доходов, что приводит к увольнению сотрудников и закрытию заведений.

Издание «Страна.ua» сообщает, что в 2024 году посетители массово начали исчезать. Бывшая владелица одного из закрытых ресторанов во Львове рассказала изданию, что до апреля 2024 года заведение работало на убытки, а затем стало понятно, что бизнес не выживет.

«В 2024 году исчезли около 70% постоянных посетителей. До апреля 2024 года работали в ноль. Дальше поняли, что это конец», — рассказала женщина.

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Тем временем украинцы начали массово переселятся к Чернобылю из-за мобилизации и пособий. По данным Mash, население Припяти в Чернобыльской зоне отчуждения возросло с 10 до 125 тысяч человек с начала специальной военной операции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTDOM / fizkes

Анатолий Цейко
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