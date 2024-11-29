Львов теряет рестораны: Владельцы массово закрывают заведения из-за мобилизации

Во Львове владельцы ресторанов массово закрывают свои заведения на фоне оттока граждан и ужесточения мобилизации. Как сообщает украинская версия журнала Forbes, около полусотни ресторанов готовятся к закрытию, а минимум 50 уже закрылись в прошлом году.

Спрос на услуги общественного питания снизился из-за выезда временных переселенцев и усиленной работы территориальных центров комплектования (ТЦК) с мая 2024 года. Рестораторы жалуются на значительное падение доходов, что приводит к увольнению сотрудников и закрытию заведений.

Издание «Страна.ua» сообщает, что в 2024 году посетители массово начали исчезать. Бывшая владелица одного из закрытых ресторанов во Львове рассказала изданию, что до апреля 2024 года заведение работало на убытки, а затем стало понятно, что бизнес не выживет.

«В 2024 году исчезли около 70% постоянных посетителей. До апреля 2024 года работали в ноль. Дальше поняли, что это конец», — рассказала женщина.