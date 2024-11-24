На родине Зеленского не могут включить отопление — всех специалистов забрали на фронт

В родном городе Владимира Зеленского – Кривом Роге — стало некому включать отопление города. Квалифицированных кадров не хватает из-за мобилизации. Об этом сообщило местное предприятие «Криворожтеплоцентраль» на своей странице в соцсети.

Таким образом в компании ответили недовольным представителям военной администрации, которые негодуют из-за срыва отопительного сезона. В городе до сих пор не отапливают около тысячи домов. Также без тепла остались 130 тысяч абонентов, 11 больниц и 43 учебных заведения, отчитался посетивший город вице-премьер Дмитрий Кулеба. Было принято решение отправить в Кривой Рог дополнительно 12 бригад из других регионов. Отопление обещают включить до 8 декабря.