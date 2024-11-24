На родине Зеленского не могут включить отопление — всех специалистов забрали на фронт
В Кривом Роге из-за мобилизации некому включить отопление
В родном городе Владимира Зеленского – Кривом Роге — стало некому включать отопление города. Квалифицированных кадров не хватает из-за мобилизации. Об этом сообщило местное предприятие «Криворожтеплоцентраль» на своей странице в соцсети.
«Из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод почувствовали и подрядные организации, привлечённые к ремонтной кампании», — сказано в публикации.
Таким образом в компании ответили недовольным представителям военной администрации, которые негодуют из-за срыва отопительного сезона. В городе до сих пор не отапливают около тысячи домов. Также без тепла остались 130 тысяч абонентов, 11 больниц и 43 учебных заведения, отчитался посетивший город вице-премьер Дмитрий Кулеба. Было принято решение отправить в Кривой Рог дополнительно 12 бригад из других регионов. Отопление обещают включить до 8 декабря.
Ранее Life.ru рассказывал, что без отопления в Кривом роге остались более 110 тысяч жителей. При этом прошлый отопительный сезон проходил с постоянными нарушениями, из-за чего большинство горожан долго оставались без тепла. Британские СМИ отмечали, что зима для Украины будет «смертоносной» из-за холодов. При этом эксперты говорят, что зимой температура в квартирах там будет похожа на осеннюю.
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