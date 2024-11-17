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17 ноября, 15:07

«Серое небо, серый асфальт, серые деревья»: Плохая погода вгоняет россиян в тоску

Опрос: У 68% россиян портится настроение из-за плохой погоды

У 68% россиян портится настроение из-за хмурой и холодной погоды. Они испытывают упадок сил, апатию и хандру из-за нехватки солнца, следует из результатов исследования, проведённого kp.ru. Участники опроса, в частности, пожаловались на тоску из-за нехватки лета.

«Серое небо, серый асфальт, серые деревья, печальные люди, конечно, вгоняют в тоску. Или белый снег пусть будет, или поскорее наступит май», — отметил респондент.

Тем не менее, 31% опрошенных подчеркнули, что погода никак не влияет на их настроение. Оно зависит больше от ситуации дома и на работе, рассказали россияне и призвали земляков переключать внимание на более важные вещи.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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