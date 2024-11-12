Москвичам пообещали тёплую, но снежную зиму

Зима в Москве будет тёплой, но снежной. При этом температуры выше климатической продержатся как минимум до марта. Такой прогноз сделала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, вторая половина ноября в Москве не обещает холодов, будет теплее нормы на 2-3 градуса. То же можно сказать и о зиме: модели долгосрочных прогнозов погоды единодушны, что в декабре и январе будет теплее обычного на 1-3 градуса.

«А по количеству осадков наиболее вероятен избыток, в декабре некоторые модели указывают, что месячная сумма будет превышена почти на 20%. В феврале и марте, месяцах с наименьшим количеством осадков, лишь с вероятностью 20-30% в Москве возможен дефицит осадков. А по температуре модельные расчёты сохраняют положительные аномалии», — сообщила она в телеграм-канале.