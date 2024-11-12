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12 ноября, 12:35

Москвичам пообещали тёплую, но снежную зиму

Синоптик Позднякова: Зимой в Москве будет теплее обычного на 1-3 градуса

Снегопад в Москве. Обложка © Life.ru

Снегопад в Москве. Обложка © Life.ru

Зима в Москве будет тёплой, но снежной. При этом температуры выше климатической продержатся как минимум до марта. Такой прогноз сделала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, вторая половина ноября в Москве не обещает холодов, будет теплее нормы на 2-3 градуса. То же можно сказать и о зиме: модели долгосрочных прогнозов погоды единодушны, что в декабре и январе будет теплее обычного на 1-3 градуса.

«А по количеству осадков наиболее вероятен избыток, в декабре некоторые модели указывают, что месячная сумма будет превышена почти на 20%. В феврале и марте, месяцах с наименьшим количеством осадков, лишь с вероятностью 20-30% в Москве возможен дефицит осадков. А по температуре модельные расчёты сохраняют положительные аномалии», сообщила она в телеграм-канале.

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А ранее стало известно, что в целом зима в Центральной России будет относительно мягкой: не только в ноябре сохранится тепло, но и все зимние месяцы ожидается относительно хорошая погода.

Александра Вишнякова
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