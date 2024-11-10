Синоптик рассказал жителям Центральной России, какой будет зима
Синоптик Тишковец: Жителей Центральной России ожидает мягкая и снежная зима
Зима в Центральной России будет относительно мягкой и снежной, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, не только в ноябре сохранится тепло, все зимние месяцы ожидается относительно хорошая погода.
«Зимы на горизонте не видно. Не только ноябрь сохранит тепло, но и, по предварительным прогнозам, грядущий декабрь и вся зима в целом ожидается относительно мягкой и снежной», — написал специалист в телеграм-канале.
При этом в декабре, отметил Тишковец, ожидается самое холодное время в году.
Осень в России — это весьма непредсказуемое время года. Солнечная погода часто сменяется ненастьем, а после дождя может начаться снегопад. Ранее врач-дерматолог объяснила читателям Life.ru, когда стоит доставать зимние куртки и обувь.
ТАСС / Валентин Антонов