Время пришло: Врач раскрыла, при какой погоде пора доставать зимние куртки и обувь

Осень в России — это непредсказуемое время года. Солнечная погода часто сменяется ненастьем, а после дождя может начаться снегопад. Дерматолог и врач-эксперт Александра Филёва в беседе с Life.ru объяснила, когда стоит доставать зимние куртки и обувь.

По словам специалиста, важно ориентироваться на собственные ощущения. Некоторые люди испытывают дискомфорт уже при 0 °C, в то время как другие могут без проблем переносить минус 10 °C и ниже, оставаясь в осенней куртке или пальто. Также необходимо учитывать образ жизни: тем, кто проводит много времени на улице, стоит начинать использовать зимнюю одежду с начала ноября, тогда как передвигающимся на автомобиле можно немного подождать.

При выборе зимнего пуховика стоит обратить внимание не только на фасон и цвет, но и на наружную ткань и подкладку. Синтетические материалы не промокают и не продуваются, при этом хорошо держат тепло. Мембрана значительно повышает влагостойкость ткани и делает пуховик ещё более тёплым. Микрофибра также отлично удерживает тепло. Александра Филёва Дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Натуральные наполнители, такие как пух и перо, обеспечивают отличную защиту от холода. Чем выше содержание пуха, тем теплее будет куртка — оптимальное соотношение составляет 80% пуха и 20% пера. По словам эксперта, синтепон и холлофайбер менее эффективны в мороз, в то время как тинсулейт способен выдерживать температуры до минус 30 °C и ниже.

Филёва также рекомендовала надевать зимнюю обувь при минус 10 °C и ниже. Лучше выбирать модели из натуральных материалов с рифлёной подошвой и качественным утеплителем — мехом или шерстью. Работникам офисов следует брать с собой сменную обувь, чтобы избежать переохлаждения ног и предотвратить размножение бактерий из-за повышенного потоотделения.