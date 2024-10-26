Россиянам рассказали, какими проблемами может обернуться прогулка в осеннем парке

Ни для кого не секрет, что прогулки на свежем воздухе полезны для самочувствия. Они укрепляют иммунитет и благотворно влияют на сердце и сосуды. Однако можно заработать и серьёзные проблемы со здоровьем, если не обращать внимание на ряд нюансов, рассказал иммунолог Астерий Халлик.

В частности, опасность кроется в опавшей листве, особенно если на улице влажно. В ней может размножаться плесневелый грибок, который выделяет споры. Они разносятся по воздуху и могут попасть в лёгкие, что вызовет аллергическую реакцию: чихание, насморк, заложенность носа и слезотечение. В редких случаях может быть приступообразный кашель и затруднённое дыхание.

«Обезопасить себя достаточно барьерным средствами, то есть это может быть маска, респиратор. Есть специальные барьерные спреи для носа, который можно брызгать в нос перед походом в такие места», — посоветовал иммунолог в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Также в листве могут скрываться клещи. Кровососущие обитают не только в траве и на кустарниках, но и на земле. Спастись от них можно, выбирая для прогулки закрытую одежду и не валяясь для красочных фото на земле.

Ещё одним источником опасности может быть песочница, куда попадают посторонние предметы: фекалии животных, ржавые гвозди и мусор. Через песок ребёнок может заразиться различными инфекциями, вирусами, глистами. Поэтому сразу после игр в песочнице необходимо вымыть руки ребёнка с мылом в проточной воде. Также можно использовать влажные салфетки и антисептики.