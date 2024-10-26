Россиянам рассказали, какими проблемами может обернуться прогулка в осеннем парке
Иммунолог Халлик: Опавшая листва в парках — источник клещей и плесени
Ни для кого не секрет, что прогулки на свежем воздухе полезны для самочувствия. Они укрепляют иммунитет и благотворно влияют на сердце и сосуды. Однако можно заработать и серьёзные проблемы со здоровьем, если не обращать внимание на ряд нюансов, рассказал иммунолог Астерий Халлик.
В частности, опасность кроется в опавшей листве, особенно если на улице влажно. В ней может размножаться плесневелый грибок, который выделяет споры. Они разносятся по воздуху и могут попасть в лёгкие, что вызовет аллергическую реакцию: чихание, насморк, заложенность носа и слезотечение. В редких случаях может быть приступообразный кашель и затруднённое дыхание.
«Обезопасить себя достаточно барьерным средствами, то есть это может быть маска, респиратор. Есть специальные барьерные спреи для носа, который можно брызгать в нос перед походом в такие места», — посоветовал иммунолог в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Также в листве могут скрываться клещи. Кровососущие обитают не только в траве и на кустарниках, но и на земле. Спастись от них можно, выбирая для прогулки закрытую одежду и не валяясь для красочных фото на земле.
Ещё одним источником опасности может быть песочница, куда попадают посторонние предметы: фекалии животных, ржавые гвозди и мусор. Через песок ребёнок может заразиться различными инфекциями, вирусами, глистами. Поэтому сразу после игр в песочнице необходимо вымыть руки ребёнка с мылом в проточной воде. Также можно использовать влажные салфетки и антисептики.
Ранее россиянам подсказали пять способов для борьбы с осенней хандрой. Кроме того, что нужно больше гулять, можно завести питомца для повышения настроения. Пользу также может привести регулярная уборка, она благоприятно сказывается на физическом состоянии. Важно следить за своим питанием. Осенью наш организм особенно нуждается в здоровой пище, поэтому лучше готовить еду дома, а также избегать переработанных продуктов и сахара.