Россиянам назвали пять способов для профилактики осенней хандры

Осень часто приносит с собой не только прохладу, но и снижение настроения. Однако, по мнению психолога Ольги Романив, справиться с осенней хандрой можно с помощью простых и доступных действий. Подробнее о них она рассказала в беседе с Life.ru.

Один из эффективных методов — больше времени уделять пешим прогулкам. По словам специалиста, ходьба не только активизирует метаболизм и улучшает кровообращение, но и способствует выработке эндорфинов, которые поднимают настроение. Достаточно ежедневно ставить перед собой цель проходить около 10 000 шагов.

Активность на рабочем месте также имеет значение. Если ваша работа связана с длительным сидением, старайтесь делать небольшие перерывы, вставать и немного разминаться. Романив рекомендует даже попробовать работать стоя, если есть возможность использовать регулируемую стойку для стола.

Завести питомца — ещё один способ улучшить самочувствие. Прогулки с собакой или забота о любом домашнем животном могут помочь бороться с осенней хандрой, а также поддерживать регулярную физическую активность.

Прогулки с собакой становятся отличным поводом для выхода на свежий воздух и активного времяпрепровождения. Кроме того, забота о питомце формирует распорядок дня и поддерживает позитивное настроение. Исследования показывают, что общение с животными помогает снижать уровень стресса и повышать общее самочувствие. Если вы ещё не готовы завести собаку или кошку, можно рассмотреть варианты волонтёрства в приютах для животных или общение с питомцами друзей и знакомых, чтобы ощутить пользу и радость от взаимодействия с животными. Ольга Романив Психолог

Пользу может принести и регулярная уборка. Она не только помогает поддерживать порядок дома, но и способствует движению, что благоприятно сказывается на вашем физическом состоянии. А чтобы уборка была приятнее, можно включить любимую музыку.

Наконец, важно следить за своим питанием. Осенью наш организм особенно нуждается в здоровой пище. Романив советует готовить еду дома, а также избегать переработанных продуктов и сахара.

«Используйте выходные для приготовления и замораживания порций еды, чтобы в течение недели легко находить здоровые варианты для обеда или ужина. Это не только сэкономит время, но и поможет контролировать рацион и избегать соблазнов», — советует психолог.