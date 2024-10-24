Угнетение иммунной системы: Как укрепить здоровье осенью
Врач Серёжина: Осенью люди часто болею из-за недостатка витамина D
Осенью повышаются риски заболеть, потому что летние запасы витаминов заканчиваются и к октября возникает дефицит, который, в свою очередь, способствует угнетению иммунной системы. Негативно на организме отражается и сокращение светового дня. Об этом рассказала врач Вера Серёжина.
В беседе с РИАМО она объяснила, как укрепить здоровье осенью. Эксперт подчеркнула важность комплексного подхода, рекомендовав предварительно пройти обследование на уровень витаминов и микроэлементов. В частности, в сезон болезней организму не хватает витамина D и цинка, запасы которых нужно восполнять с учётом дозировки, определённой врачом.
Ещё одним аспектом является правильное питание. В частности, эксперт рекомендовала заменить трансжиры на жирную морскую рыбу. Также следует разбавить рацион фруктами и ягодами, богатыми витамином C. При этом еду с охлаждающим эффектом, например, арбуз или свежие овощи лучше исключить.
«Вместо этого следует отдавать предпочтение тёплым продуктам, которые помогают сохранять тепло. Особенно полезны в этот период сухофрукты и орехи, которые содержат необходимые витамины и микроэлементы», — подчеркнула эксперт.
Ранее россиянам предложили пять способов борьбы с осенней хандрой. Эксперт призвала учитывать витамины, гормоны и эмоции. Кроме того, кардиолог составила «осеннее» меню для здоровья сердца. А ещё врач перечислил пять правил борьбы с насморком, которые поставят вас на ноги за один день.
Life.ru