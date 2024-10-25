Генетики нашли в ДНК россиян причину осенней хандры

Стала известна причина, почему осенью у россиян возникает хандра. Связано это с особой мутацией в ДНК, которая вызывает сезонное аффективное расстройство (САР), пишет «Газета.Ru».

По данным учёных медико-генетического центра Genotek, такая мутация есть у каждого десятого жителя РФ. В результате осенью и зимой развивается САР — один из видов депрессии. В числе основных симптомов подавленное настроение, упадок сил, изменение в аппетите и сне.

Изучив более 40 тысяч геномов россиян из разных этносов, учёные пришли к выводу, что мутация происходит в гене ZBTB20 и в 1,5 раза повышает риск САР.

«Белок ZBTB20 регулирует работу генов, «выключая» их по мере необходимости. Он влияет на гены, которые связаны с настроением и биологическими часами. Эти гены управляют адаптацией организма к смене дня и ночи», — рассказали эксперты.

Для профилактики САР врачи рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, особенно с утра, использовать светотерапию, поддерживать физическую активность и уютную атмосферу дома. Кроме того, следует установить режим сна, чтобы отрегулировать циркадные ритмы. Можно попробовать будильники с эффектом рассвета для мягкого пробуждения.