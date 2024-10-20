Подолог дала совет, как правильно выбрать обувь и избежать вросших ногтей

Подбор обуви — важный процесс, который влияет не только на комфорт, но и на здоровье ног. Правильный выбор позволит избежать многих проблем, в том числе и вросших ногтей на ногах. Рекомендации в беседе с Life.ru дала подолог Галина Годынская.

По её словам, прежде всего, следует обращать внимание на размер обуви. Не стоит выбирать её впритык: важно оставить запас около 1 см между самым длинным пальцем и носком стельки. Ширина также имеет значение: обувь должна быть удобной и не сжимать ногу. Стелька должна быть съёмной и соответствовать ширине стопы в самой широкой части.

Годынская рекомендует выбирать обувь с хорошей амортизацией и поддержкой свода стопы, а также с хорошими гигроскопическими свойствами. При наличии проблем с плоскостопием или активных занятиях спортом стоит подумать о изготовлении индивидуальных стелек у квалифицированного ортопеда.

Выбирайте обувь в зависимости от назначения. Например, для бега нужны кроссовки с хорошей амортизацией. А для ежедневного ношения женщинам рекомендуется обувь на каблуке 3-4 см. Детям лучше подбирать обувь с жёсткой пяточной частью. Убедитесь, что подошва обеспечивает хорошее сцепление и гибкость, для скользких поверхностей выбирайте обувь с рифлёной подошвой. Стопа должна свободно лежать внутри обуви. Галина Годынская Подолог

Также стоит учитывать сезон: зимняя обувь должна быть тёплой и водонепроницаемой, в то время как летняя — лёгкой и дышащей. Вне зависимости от времени года лучше выбирать обувь на более высокой подошве.

Эксперт подчеркнула, что обувь должна иметь надёжную фиксацию: шнурки, липучки или молнии. Например, шлёпанцы могут вызывать трещины на пятках, а незавязанные шнурки не обеспечивают должной фиксации, что может привести к деформации ногтей.