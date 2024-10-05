Подолог объяснила, как защитить ноги от зудящего грибка Подолог Годынская: Для защиты от грибка важны гигиена и правильный выбор обуви 5 октября, 03:30 Для защиты от грибка важны гигиена и правильный выбор обуви. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madpotato

Грибковая инфекция может поразить любые участки тела, в том числе, и ноги. Чтобы избежать заражения этой области, важно соблюдать несколько простых, но эффективных правил. О них Life.ru рассказала подолог Галина Годынская.

Факторами, провоцирующими развитие грибка на ногах (Микоз стоп. — Прим. Life.ru) являются повышенное потоотделение, сухость и чрезмерная влажность кожи. Кроме того, недостаток личной гигиены, травмы кожи и снижение иммунитета значительно увеличивают риск заражения грибковой инфекцией.

Врач подчёркивает, что посещение общественных мест, таких как бани, сауны или бассейны, требует особого внимания к профилактике. Она рекомендует использовать индивидуальные резиновые тапочки или носки и избегать ходьбы босиком. Также важно не забывать про уход за кожей: сухие ноги необходимо регулярно увлажнять специальными средствами, а влажные — тщательно вытирать после мытья.

Чтобы избежать грибка на ногах, следуйте этим простым рекомендациям: поддерживайте гигиену и сохраняйте кожу нормальной влажности, меняйте носки каждый день. Также выбирайте изделия из хлопка или других дышащих материалов и носите правильную обувь: под нагрузкой стопа должна полностью помещаться на стельку, которая должна иметь запас в длину около сантиметра. Галина Годынская Подолог

При первых симптомах грибковой инфекции, таких как зуд, покраснение или шелушение кожи, следует незамедлительно обратиться к врачу. Эксперт предупреждает: самолечение без точного диагноза может усугубить ситуацию, так как некоторые симптомы могут быть схожи с проявлениями других заболеваний, таких как псориаз.

Ранее подолог рассказала, что прокалывать водную мозоль опасно из-за риска инфицирования, так как вскрытие пузыря может привести к попаданию инфекции и осложнениям. Врач также объяснила, что появление мозолей связано с различными факторами, такими как неправильная обувь, плоская подошва или высокие каблуки, а иногда мозоли могут быть вызваны серьёзными заболеваниями, такими как диабет или деформация стопы.

Авторы Андрей Горяничев