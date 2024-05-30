Грозит инфекцией и осложнениями: Врач объяснила, почему нельзя прокалывать пузырь мозоли

Чтобы удалить непроходящую мозоль, иногда требуется выяснить её причины. В любом случае самостоятельно вскрывать пузырь не рекомендуется, написала "Газета.ru".

Появление мозолей может объясняться сахарным диабетом, варикозом, артритом либо деформацией стопы. Если же у человека нет серьёзных заболеваний, достаточно поменять обувь, чтобы ноге было комфортно, и мозоль пройдёт сама. При этом нужно не путать мозоль и бородавку, вызванную вирусом папилломы человека. Последняя представляет собой ороговение кожи и появляется при снижении иммунитета. Отличить одно от другого поможет врач-дерматовенеролог или подолог.

"Появлению мозоли на ступнях способствует множество факторов. Например, обувь с плоской тонкой подошвой усиливает нагрузку на свод стопы, обувь на высоком каблуке сдавливает пальцы, слишком свободная обувь натирает за счёт постоянного скольжения", — объяснила изданию врач-подолог "СМ-Косметологии" Евгения Вакулюк.

Также, по её словам, мозоль может образовываться из-за грубых швов, заломов на стельках, камешков, попавших в обувь. Во всех этих случаях нужно избавиться от причины — сменить обувь, на время прекратить тренировки или садовые работы, если мозоль на руке. Иногда бывает необходимо подобрать анатомическую или ортопедическую стельку. При этом не стоит прибегать к жидким средствам, салициловым пластырям и мазям для удаления мозолей: кислоты и щёлочи, содержащиеся в них, способны вызвать ожог и изъязвление окружающих тканей.

"Также не следует прокалывать мягкую мозоль — водный пузырь, поскольку при его травмировании мозоль прорывается и обнажается рана, что может привести к попаданию инфекции и развитию осложнений. Не пытайтесь самостоятельно удалить стержневую мозоль, для этого нужны специальные инструменты и навыки", — предостерегла специалист, посоветовав обращаться к подологу.