Врач назвал причину появления здоровых шишек на стопах

Ношение неправильной обуви вызывает вальгусное искривление первого пальца стопы, которое в народе называют шишкой. Как объяснил РИАМО врач травматолог-ортопед Олег Исаев, это происходит из-за ношения специальной обуви.

По его словам, это частая проблема у женщин, которые носят узкую обувь, либо туфли на высоком каблуке. Другая причина шишек — плоскостопие. В свою очередь, вальгусная деформация первого пальца стопы сочетается с деформацией второго, третьего и четвертого пальцев.

"Как правило, это так называемая молоткообразная деформация. Для решения этой проблемы используется остеотомия, направленная на выпрямление и "разгрузку" связочного аппарата пальцев стопы, профилактику образования мозолей и натоптышей. Остеотомия позволяет убрать косметический дефект, избавить от боли и сложности подбора обуви", — сообщил Исаев.

Остеотомия нужна для лечения пациентов, имеющих травмы, либо ортопедические заболевания. На операции пациенту искусственно ломают, а затем правильно фиксируют кость.