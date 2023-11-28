Регион

Уведомления отключены

28 ноября, 03:25

Врач назвал причину появления здоровых шишек на стопах

Травматолог Исаев: Из-за неправильной обуви могут появиться шишки на ногах

Ношение неправильной обуви вызывает вальгусное искривление первого пальца стопы, которое в народе называют шишкой. Как объяснил РИАМО врач травматолог-ортопед Олег Исаев, это происходит из-за ношения специальной обуви.

По его словам, это частая проблема у женщин, которые носят узкую обувь, либо туфли на высоком каблуке. Другая причина шишек — плоскостопие. В свою очередь, вальгусная деформация первого пальца стопы сочетается с деформацией второго, третьего и четвертого пальцев.

"Как правило, это так называемая молоткообразная деформация. Для решения этой проблемы используется остеотомия, направленная на выпрямление и "разгрузку" связочного аппарата пальцев стопы, профилактику образования мозолей и натоптышей. Остеотомия позволяет убрать косметический дефект, избавить от боли и сложности подбора обуви", — сообщил Исаев.

Остеотомия нужна для лечения пациентов, имеющих травмы, либо ортопедические заболевания. На операции пациенту искусственно ломают, а затем правильно фиксируют кость.

Россиян предупредили о последствиях чрезмерной любви к спортивной обуви

Россиян предупредили о последствиях чрезмерной любви к спортивной обуви

Ранее травматолог-ортопед предупредил, что если не долечить плоскостопие в детстве, то проблемы могут всплыть во взрослом возрасте. Состояние стоп напрямую влияет на здоровье коленных и тазобедренных суставов.

Обложка ©

Getty Images / Nadzeya Haroshka

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров