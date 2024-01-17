Россиянам объяснили, что будет, если носить обувь не по размеру

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Эксперт Лялина: Тесная обувь может привести к деформации стопы и болям в спине

17 января, 10:58
Тесная обувь может привести к деформации стопы и болям в спине. Обложка © Shutterstock

Тесная обувь может привести к деформации стопы и болям в спине. Обложка © Shutterstock

Многие россияне не уделяют должного внимания подбору правильной и удобной обуви, а зря. Слишком тесные или, напротив, свободные туфли и ботинки могут вызвать проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Об этом Лайфу рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Следствием ношения обуви не по размеру могут стать мозоли и мозолистые образования, вросшие ногти, боли в ногах, а также деформация стопы (повреждения суставов и костей стопы) и искривление пальцев, боли в спине из-за неправильного распределения веса тела. В конечном итоге всё это может привести к нарушениям осанки и различным заболеваниям.

Ирина Лялина

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Следствием ношения обуви не по размеру могут стать мозоли и мозолистые образования, вросшие ногти, боли в ногах, а также деформация стопы (повреждения суставов и костей стопы) и искривление пальцев, боли в спине из-за неправильного распределения веса тела. В конечном итоге всё это может привести к нарушениям осанки и различным заболеваниям.
Следствием ношения обуви не по размеру могут стать мозоли и мозолистые образования, вросшие ногти, боли в ногах, а также деформация стопы (повреждения суставов и костей стопы) и искривление пальцев, боли в спине из-за неправильного распределения веса тела. В конечном итоге всё это может привести к нарушениям осанки и различным заболеваниям.

Покупать обувь больше на один или два размера тоже не стоит: изгиб платформы подошвы может не подойти к физиологическому своду стопы — и распределение веса и точек опоры будет нарушено, что приведёт к образованию натоптышей и мозолей. Кроме того, нога в обуви не по размеру может "завалиться" на бок, а это повышает опасность вывиха голеностопного сустава, предупреждает Лялина.

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А вот хорошо подобранная обувь помогает предотвратить проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Правильно сформированная стопа — это правильная осанка и отсутствие проблем с позвоночником. В идеале правильный размер обуви — независимо от времени года — должен быть с запасом на сантиметр-полтора, так, чтобы между ногой и задником входил палец. Этого запаса хватит зимой, чтобы надеть носок, а летом — чтобы избежать сдавливания стопы при отёках в жару.

Как выбрать удобную обувь?

  • Примерять обувь в магазине лучше в конце дня, а не с утра.
  • Обувь не должна стеснять движения или давить на ноги.
  • Лучше выбирать натуральные материалы, такие как кожа или хлопок, которые обеспечивают хорошую вентиляцию. В мороз подойдёт подкладка из натурального меха или войлока, в дождливую погоду — синтетическая, она быстрее сохнет и не пропускает влагу.
  • Если вы решили совершить покупку в Интернете, ориентируйтесь на длину стопы — её можно измерить по стельке или обведённому силуэту стопы (стоя), а также полноту обуви — обычно её обозначают буквой.
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Кстати, плохо подобранная обувь может привести к вальгусному искривлению первого пальца стопы, которое в народе называют шишкой. Это частая проблема у женщин, которые носят узкую обувь либо туфли на высоком каблуке.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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