Ортопед назвала опасные причины изменения походки

Люди часто не замечают постепенные изменения в собственной походке, хотя этот процесс всегда сопровождается определёнными признаками, пусть и не вполне очевидными: подошва на одном ботинке стирается быстрее, чем на другом, передняя часть обуви пачкается чаще, а на брюки постоянно попадает грязь. Об этом рассказала врач травматолог-ортопед Дарья Черемисова.

"Стоит отметить, что ходьба — это самая естественная физическая нагрузка, доступная человеку. Но если рассматривать её биомеханику, то это сложнейший процесс, в котором задействована значительная часть нашего опорно-двигательного аппарата, около 200 мышц. Нарушение походки подразумевает изменение характера ходьбы: сокращение или удлинение шага, ритма и симметричности, а также изменение положения тела, рук и ног в процессе движения", — объяснила медик в беседе с "Газетой.ru".

Она перечислила факторы, приводящие к изменению походки: ортопедические болезни — остеоартрозы и проблемы с позвоночником;

деформации стоп — плоскостопие и появление шишки у большого пальца стопы;

мозоли и натоптыши — временный фактор, который тем не менее имеет сильное влияние на походку;

нарушения неврологического состояния — сенсорного или двигательного характера;

лишний вес;

инфекции;

диабет;

болезни сердца и сосудов.

Есть также ряд неочевидных причин, сказывающихся на походке, продолжила врач. В частности, важную роль играет то, какой образ жизни ведёт человек, на каком кресле он сидит в офисе и даже то, как он спит, потому что правильность постановки стопы зависит от состояния позвоночника. Существует даже специальная классификация причин изменения походки. Так, коксалгическая походка возникает у людей с болями в тазобедренном суставе, а анталгическая свойственна тем, кто страдает от артрозов и последствий травм.

Для определения причин изменения походки нужно показаться травматологу-ортопеду. А для их профилактики нужно соблюдать ряд достаточно простых рекомендаций: делать зарядку, как можно больше ходить пешком, носить ортопедическую обувь и посещать сеансы массажа, подытожила Черемисова.