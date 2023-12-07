Ортопед назвала опасные причины изменения походки
Ортопед Черемисова: Правильность походки зависит от состояния позвоночника
Люди часто не замечают постепенные изменения в собственной походке, хотя этот процесс всегда сопровождается определёнными признаками, пусть и не вполне очевидными: подошва на одном ботинке стирается быстрее, чем на другом, передняя часть обуви пачкается чаще, а на брюки постоянно попадает грязь. Об этом рассказала врач травматолог-ортопед Дарья Черемисова.
"Стоит отметить, что ходьба — это самая естественная физическая нагрузка, доступная человеку. Но если рассматривать её биомеханику, то это сложнейший процесс, в котором задействована значительная часть нашего опорно-двигательного аппарата, около 200 мышц. Нарушение походки подразумевает изменение характера ходьбы: сокращение или удлинение шага, ритма и симметричности, а также изменение положения тела, рук и ног в процессе движения", — объяснила медик в беседе с "Газетой.ru".
Она перечислила факторы, приводящие к изменению походки:
- ортопедические болезни — остеоартрозы и проблемы с позвоночником;
- деформации стоп — плоскостопие и появление шишки у большого пальца стопы;
- мозоли и натоптыши — временный фактор, который тем не менее имеет сильное влияние на походку;
- нарушения неврологического состояния — сенсорного или двигательного характера;
- лишний вес;
- инфекции;
- диабет;
- болезни сердца и сосудов.
Есть также ряд неочевидных причин, сказывающихся на походке, продолжила врач. В частности, важную роль играет то, какой образ жизни ведёт человек, на каком кресле он сидит в офисе и даже то, как он спит, потому что правильность постановки стопы зависит от состояния позвоночника. Существует даже специальная классификация причин изменения походки. Так, коксалгическая походка возникает у людей с болями в тазобедренном суставе, а анталгическая свойственна тем, кто страдает от артрозов и последствий травм.
Для определения причин изменения походки нужно показаться травматологу-ортопеду. А для их профилактики нужно соблюдать ряд достаточно простых рекомендаций: делать зарядку, как можно больше ходить пешком, носить ортопедическую обувь и посещать сеансы массажа, подытожила Черемисова.
Ранее ортопед рассказал о том, на что важно смотреть при выборе обуви. По его мнению, безопасная обувь не должна сдавливать пальцы, а лучшие ботинки для повседневной носки — кроссовки.
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