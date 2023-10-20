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20 октября, 15:50

Ортопед рассказал, на что важно смотреть при выборе обуви

Ортопед Дунаев: Обувь должна хорошо фиксировать ногу

Безопасная обувь не должна сдавливать пальцы, рассказал врач-ортопед Лев Дунаев. Он отметил, что лучшая обувь для повседневной носки — кроссовки. Медик рассказал, как правильно выбирать и классические модели.

"Сложно себе представить марафонца или спринтера, которые бегут в туфлях на шпильках или в узкой модельной обуви. Они бегут в кроссовках. Поэтому, скорее всего, это удобная и наименее вредная для ног обувь", — пояснил Дунаев в интервью радио Sputnik.

Однако врач заметил, что по дресс-коду кроссовки не всегда подходят. Эксперт рассказал, что и классическая модель может быть безопасной, если будет правильно подобрана. Дунаев указал, что обувь должна хорошо фиксировать ногу, а нос не должен сдавливать пальцы. Ортопед добавил, что в модели должен быть небольшой каблук, тогда нагрузка на стопу распределяется равномерно.

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Ранее ортопед рассказал о том, что при работе в офисе важно выбирать такую сменную обувь, которая обеспечит ногам комфорт, защиту и вентиляцию. В случае неправильного выбора этого элемента одежды сотрудник рискует не только лишиться былой продуктивности, но и получить травму.

Обложка ©

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Александра Мышляева
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