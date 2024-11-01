Назван способ упаковать летние вещи на зимнюю спячку, чтобы к весне их не убить

С наступлением холодов летняя одежда и обувь становятся не актуальными. Однако для того, чтобы сохранить их свежесть и форму, важно правильно организовать хранение. Советы о компактной и безопасной спячке летнего гардероба в беседе с Life.ru дал технолог Дмитрий Кича.

Перед тем как отправить вещи зимовать, нужно тщательно выстирать их. Специалист отметил, что если пропустить этот пункт, на ткани могут остаться следы пота или косметики, которые со временем приведут к повреждению волокон, а также спровоцируют неприятный запах. Наряды, которые легко мнутся, лучше прогладить заранее: в таком виде они занимают меньше места.

По словам эксперта сети химчисток Sneaknfresh, правильный выбор упаковки для одежды также играет значимую роль. Избегайте полиэтиленовых чехлов — они не дают ткани дышать, создавая герметичную среду. Вещи могут заплесневеть и приобрести затхлый запах, особенно если это натуральные ткани. Наилучшим вариантом для хранения станут вакуумные чехлы: они защищают костюмы от пыли и насекомых.

«Продумайте, где лучше хранить вещи, и по-новому организуйте пространство шкафов и комодов. Балкон можно рассматривать, только если он утеплённый. С другой стороны, места в шкафах, кладовках и комодах может не хватать для того, чтобы сложить все летние вещи. В таком случае попробуйте увеличить внутреннее пространство шкафа, например, за счёт дополнительной штанги в нижней части», — говорит Кича.

Эксперт также советует сложить летние футболки, майки и лёгкие джемперы в рулоны и хранить их вертикально. Такой способ не только экономит место, но и позволяет видеть весь ассортимент сразу. Если вы используете коробки для хранения, Кича рекомендует их подписывать и вкладывать фото содержимого. Для тех, у кого вещей больше, чем полок технолог советует использовать оригинальные решения, например, старые чемоданы, сундуки или другие ёмкости, которые могут стать частью интерьера.

Летнюю обувь также нужно разместить в подходящем месте, чтобы она не подвергалась воздействию солнечных лучей и резких температурных колебаний. Коробки или кофры для обуви подходят идеально, особенно если они помещены на нижние полки шкафов.

«Наконец, сделайте хранение обуви эстетичным: купите 10-15 белых одинаковых картонных коробок и разместите их в шкафу. Это будет смотреться гармонично. Причём каждую коробку можно аккуратно подписать, чтобы не запутаться в содержимом», — отметил технолог.