Опасна или нет: Дан ответ на главный вопрос россиян об одежде из мусора

Набирающая популярность эко-одежда из переработанного мусора чаще всего производится из пластиковых бутылок, которые крошат в гранулы, а затем преобразовывают в нити для шитья. На выходе появляется полностью безопасный элемент гардероба, который никак не угрожает организму, рассказала «Газете.ru» дизайн-директор экспериментального цеха женской одежды Христина Судник.

«Материал недёшев и используется надёжными производителями, многие имеют знак сертификации, Глобальный стандарт вторичной переработки (GRS) разработан для текстиля. Компании участвуют в инициативах, берут обязательства, и вопрос безопасности важен, так как пионеры — известные бренды — люкс», — утешила всех переживающих эксперт.

Ещё сейчас стало модным применять для создания одежды и другой утвари бутылки, выловленные в океане. По словам руководителя рециклинг-оператора Creator Solutions Дмитрия Духовникова, обычно такая продукция помечается надписью Recycled ocean plastic bottles.