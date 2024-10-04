Опасна или нет: Дан ответ на главный вопрос россиян об одежде из мусора
Эксперт Судник: Одежда из переработанного мусора безопасна для организма
Набирающая популярность эко-одежда из переработанного мусора чаще всего производится из пластиковых бутылок, которые крошат в гранулы, а затем преобразовывают в нити для шитья. На выходе появляется полностью безопасный элемент гардероба, который никак не угрожает организму, рассказала «Газете.ru» дизайн-директор экспериментального цеха женской одежды Христина Судник.
«Материал недёшев и используется надёжными производителями, многие имеют знак сертификации, Глобальный стандарт вторичной переработки (GRS) разработан для текстиля. Компании участвуют в инициативах, берут обязательства, и вопрос безопасности важен, так как пионеры — известные бренды — люкс», — утешила всех переживающих эксперт.
Ещё сейчас стало модным применять для создания одежды и другой утвари бутылки, выловленные в океане. По словам руководителя рециклинг-оператора Creator Solutions Дмитрия Духовникова, обычно такая продукция помечается надписью Recycled ocean plastic bottles.
А вот школьная одежда многих именитых детских магазинов РФ недавно не прошла проверку Росаккредитации. Производители формы схалтурили при испытании продукции на токсичность и раздражение кожи, а потому она может быть потенциально опасной для учеников.
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