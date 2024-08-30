В популярных магазинах детской одежды нашли потенциально опасную школьную форму

Приостановлены сертификаты соответствия на некоторую продукцию для детей из магазинов "Детский мир", "Рандеву", "Кари" и Happy Baby. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, соответствующее решение приняла Росаккредитация.











По данным телеграм-канала, речь идёт, в том числе о школьной форме. Так, среди товаров, на которые приостановили документы о безопасности, есть различные школьные брюки, блузки, пиджаки, джемперы или обувь под брендами:

— Honey Girl, Kari KIDS из "Кари" — Frosterra, Jomoto, Jook, Tombi из "Детского мира" — изготовитель ODS CONCEPT из "Рандеву" — Happy Baby от одноимённого интернет-магазина — КV collection, DYB, MSGM KIDS от частных продавцов с маркетплейсов.

В ведомстве отметили, что причиной приостановки документов стали нарушения при проведении обязательных испытаний продукции. Так, например, не проводилось изучение индекса токсичности в воздухе и не оценивалось кожно-раздражающее действие изделия, следовательно, эти товары могут быть потенциально опасными для ребёнка.