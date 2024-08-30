В популярных магазинах детской одежды нашли потенциально опасную школьную форму
Росаккредитация приостановила ряд сертификатов соответствия на школьную форму
Приостановлены сертификаты соответствия на некоторую продукцию для детей из магазинов "Детский мир", "Рандеву", "Кари" и Happy Baby. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, соответствующее решение приняла Росаккредитация.
По данным телеграм-канала, речь идёт, в том числе о школьной форме. Так, среди товаров, на которые приостановили документы о безопасности, есть различные школьные брюки, блузки, пиджаки, джемперы или обувь под брендами:
— Honey Girl, Kari KIDS из "Кари"
— Frosterra, Jomoto, Jook, Tombi из "Детского мира"
— изготовитель ODS CONCEPT из "Рандеву"
— Happy Baby от одноимённого интернет-магазина
— КV collection, DYB, MSGM KIDS от частных продавцов с маркетплейсов.
В ведомстве отметили, что причиной приостановки документов стали нарушения при проведении обязательных испытаний продукции. Так, например, не проводилось изучение индекса токсичности в воздухе и не оценивалось кожно-раздражающее действие изделия, следовательно, эти товары могут быть потенциально опасными для ребёнка.
Ранее SHOT ПРОВЕРКА по полной накрыла «Шоколадницу» и принесла им кучу проблем. Команда телеграм-канала обнаружила подмену сроков годности продуктов и несоблюдение стандартов уборки производственных помещений в ресторанах известной сети. После публикации расследования, заведениями заинтересовались в Роспотребнадзоре и Прокуратуре. Также «Шоколадница» начала и своё внутреннее расследование. Руководство пообещало уволить всех сотрудников, причастных к антисанитарной катастрофе в их заведениях. Полный выпуск расследования смотрите здесь.
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