Прокуратура заинтересовалась компаниями Certification group и Opencert после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

Прокуратура проверит фигурантов расследования SHOT ПРОВЕРКИ, которые выдали команде реальные документы на кроссовки, созданные нейросетью. Постановление о контроле поступило в редакцию.

Обувное расследования SHOT ПРОВЕРКИ. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Дело в том, что аккредитованные компании Certification group и «Центр сертификации Opencert» оформили SHOT ПРОВЕРКЕ сертификаты соответствия о безопасности товара на ботинки из Интернета и кроссовки, которые создала нейросеть. При этом никаких экспертиз делать не пришлось. Добрые сотрудники посмотрели на фото и поверили на слово.

Правда, позже выяснился один нюанс. Кроссовки из нейросети вместе с документами попали в единый реестр Росаккредитации. К слову, на месте обуви мог быть любой предмет: игрушка, косметика и тд. То есть халатность сотрудников может попасть на потребительский рынок и никто этого даже не заметит.