Прокуратура заинтересовалась компаниями Certification group и Opencert после расследования SHOT ПРОВЕРКИ
Прокуратура проверит компании Certification group и «Opencert»
Прокуратура проверит фигурантов расследования SHOT ПРОВЕРКИ, которые выдали команде реальные документы на кроссовки, созданные нейросетью. Постановление о контроле поступило в редакцию.
Обувное расследования SHOT ПРОВЕРКИ. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Дело в том, что аккредитованные компании Certification group и «Центр сертификации Opencert» оформили SHOT ПРОВЕРКЕ сертификаты соответствия о безопасности товара на ботинки из Интернета и кроссовки, которые создала нейросеть. При этом никаких экспертиз делать не пришлось. Добрые сотрудники посмотрели на фото и поверили на слово.
Правда, позже выяснился один нюанс. Кроссовки из нейросети вместе с документами попали в единый реестр Росаккредитации. К слову, на месте обуви мог быть любой предмет: игрушка, косметика и тд. То есть халатность сотрудников может попасть на потребительский рынок и никто этого даже не заметит.
Ранее SHOT ПРОВЕРКА по полной накрыла «Шоколадницу» и принесла им кучу проблем. Команда обнаружила подмену сроков годности продуктов и несоблюдение стандартов уборки производственных помещений в ресторанах известной сети. После публикации расследования, заведениями заинтересовались в Роспотребнадзоре и Прокуратуре. Также «Шоколадница» начала и своё внутреннее расследование. Руководство пообещало уволить всех сотрудников, причастных к антисанитарной катастрофе в их заведениях. Полный выпуск расследования смотрите здесь.
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