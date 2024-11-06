Какая погода и температура будут в Москве на неделе и до конца ноября 2024 года В минувшие выходные в Москве резко похолодало — и снег укрыл землю. Life.ru узнал у специалиста, какие сюрпризы погоды ждут нас в ближайшее время — до конца ноября. 5 ноября, 21:25 Какая погода будет в Москве и Санкт-Петербурге в ноябре. © ТАСС / EPA

Прогноз погоды в Москве на эту неделю

На прошедших выходных — 3 ноября — в столице выпал снег и началось образование гололедицы. 4 ноября МЧС предупредило москвичей о гололёде и мокром снеге. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин подтвердил в беседе с LIfe.ru, что такая погода не останется надолго — уже в ближайшую неделю ожидается наступление глобального потепления на Москву и на территорию Европейской России. На западе — антициклон, на севере — циклон, который закрывает из Арктики доступ холодного воздуха, пояснил специалист.

— В ближайшую ночь — на среду — в Москве и Московской области ожидаются морозы до -3...-5 °C, небольшие осадки пройдут местами в виде снега. Уже завтра днём начнёт чувствоваться потепление, максимально возможная температура в Москве до +2...+4 °C. Возможен мокрый снег, переходящий в дождь, — рассказал Ильин.

Ветер — с запада, со скоростью 7–12 м/с, атмосферное давление немного подрастёт и достигнет 750–752 мм рт.ст. Давление в ближайшие дни сильно беспокоить не будет, до воскресенья будет изменяться в пределах до 753–755 мм рт.ст.

— В четверг в Москве +4...+6 °C, в пятницу — +5...+7 °C, в субботу — до 9 градусов тепла, — уточнил синоптик.

По прогнозам Ильина, рост температур в столице продолжится — к выходным ещё сильнее потеплеет. Днём ожидается +4...+9 °C, местами возможны небольшие осадки. Положительные температуры предполагаются и в ночные часы.

— Несмотря на краткосрочные морозы, ночью 11 ноября вплоть до 15–17-го числа москвичей ждут положительные температуры — от +1 до +6 °C. Лишь ночью изредка она будет понижаться до -1 °C, — пояснил метеоролог.

Что касается осадков, в период с 10-го по 13 ноября возможен небольшой дождь, далее — мокрый снег с дождём.

Погода в Санкт-Петербурге

Прогноз погоды в Петербурге на неделю. © ТАСС / Александр Демьянчук

Потепление затронет и Северную столицу — уже 6 ноября в Петербурге потеплеет до +7 °C, ближайшей ночью без заморозков. При этом будет идти мокрый снег и снег с дождём, предупредил Ильин.

— С пятницы по воскресенье в Петербурге до 8–9 градусов, совсем без осадков. Ветер с завтрашнего дня и до субботы по силе 6–11 м/с, лишь в воскресенье может утихнуть до 1–4 м/с, — рассказал специалист.

В Санкт-Петербурге похолодания до 0 градусов и ниже, скорее всего, стоит ждать в середине второй декады — 14–15 ноября, полагает он. Днём температура — до -5 °C, в ночные часы морозы будут немного посильнее на пару-тройку градусов. Будет преобладать облачная погода.

— Во второй декаде ожидаются осадки в виде снега. С 17-го по 19 ноября на северо-западе, в том числе и в Петербурге, вероятно, будет очень сильный снегопад, — прогнозирует Ильин.

Погода в Москве в ноябре

К концу второй декады ноября, скорее всего, стоит ждать похолодания в ночные часы — с 18–20 ноября от 0 до минус 2 градусов. В начале третьей декады ожидается кратковременный период морозов — от -6 до -11 градусов.

— Днём — температуры от 0 до -5 °C, начало третьей декады — время достаточно умеренных снегопадов, которые снова неплохо покроют землю. Конец ноября от -3 до -8 °C, максимум до -12 °C. В дневные часы — от +2 до -3 °C, — рассказал Ильин.

По его словам, в последние дни ноября начнётся устойчивое похолодание, температура — от -2 до +2 °C, возможно от 0 до -3 °C даже в дневные часы.

— Декабрь обещает начаться с -2 днём до -5 градусов ночью, со снегом, — заключил метеоролог.

Авторы Анастасия Лежепекова