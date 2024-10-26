Москвичей предупредили о «мерзопакостной» погоде в начале ноября

Пока Магадан и побережье Охотского моря активно заваливает снегом, в Москве продолжает оставаться нетипично тёплая для октября погода. И похолодания в ближайшие дни ждать не стоит, предупредил метеоролог Александр Ильин.

По его прогнозу, снег в Москве вновь выпадет не раньше 30 октября. В это время температура воздуха в столице опустится до нуля. В первых числах ноября похолодает ещё сильнее, ожидается усиление ветра до 20 м/с, но это будет кратковременно. Затем столбики термометров вновь повысятся до +9 градусов.

«В сочетании с понижением температуры до минусов, плюс какие-то небольшие осадки 31-го, плюс 2-го… Хотя ветер в этот период уже начнёт ослабевать, но тем не менее погода будет достаточно мерзопакостная», — подчеркнул эксперт в беседе с 360.ru.