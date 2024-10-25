Спасатели помогают вязнущим в снегу автомобилистам на Колыме

Выпавший в Магаданской области снег вызвал транспортный коллапс: машины увязли в снегу, многие из них ещё не успели переобуться. На помощь автомобилистам пришли спасатели МЧС России.

В связи с погодными условиями водителям автомобилей советуют сменить резину в ближайшие выходные — 26 и 27 октября. На выходных многие люди отправятся за город, где температура воздуха может быть ещё ниже. Кроме того, в последние пять дней октября в Москве ожидается снег, а 28 и 29 октября образуется временный снежный покров, но он быстро растает.