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25 октября, 04:49

Спасатели помогают вязнущим в снегу автомобилистам на Колыме

В Магадане сотрудники МЧС помогают автомобилистам, застрявшим в снегу

В Магадане сотрудники МЧС помогают автомобилистам, застрявшим в снегу. Обложка © Telegram / МЧС Магаданской области

В Магадане сотрудники МЧС помогают автомобилистам, застрявшим в снегу. Обложка © Telegram / МЧС Магаданской области

Выпавший в Магаданской области снег вызвал транспортный коллапс: машины увязли в снегу, многие из них ещё не успели переобуться. На помощь автомобилистам пришли спасатели МЧС России.

В Магадане сотрудники МЧС помогают автомобилистам, застрявшим в снегу. Фото © Telegram / МЧС Магаданской области

В Магадане сотрудники МЧС помогают автомобилистам, застрявшим в снегу. Фото © Telegram / МЧС Магаданской области

Снег на Колыме выпал накануне. По информации Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Пожарно-спасательного центра, 26 октября 2024 года сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском, Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском, Среднеканском муниципальных округах.

В Магадане сотрудники МЧС помогают автомобилистам, застрявшим в снегу. Видео © Telegram / МЧС России

Тем временем сотрудники МЧС помогают водителям, застрявшим в снегу. Ведомство советует автовладельцам воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов.

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В связи с погодными условиями водителям автомобилей советуют сменить резину в ближайшие выходные — 26 и 27 октября. На выходных многие люди отправятся за город, где температура воздуха может быть ещё ниже. Кроме того, в последние пять дней октября в Москве ожидается снег, а 28 и 29 октября образуется временный снежный покров, но он быстро растает.

Оксана Попова
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