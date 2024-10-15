Синоптик рассказал, когда жители Москвы увидят следующий снег

Выпавший 14 октября первый снег образовал и первый снежный покров в Москве. По данным базовой метеостанции на ВДНХ, высота «сугробов» составила 1 см. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в своём telegram-канале.

По его словам, 15 октября 2024 года и 15 октября 2007 года разделили второе место в рейтинге дней с самым ранним снегом в XXI веке. На первом месте остаётся 9 октября 2015 года.

«По климату века глобального потепления средняя дата образования первого временного снежного покрова в Москве приходится на 1 ноября, а в октябре первый снег бывает примерно в 60% случаев, остальное приходится на ноябрь», — поделился синпотик.