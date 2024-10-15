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15 октября, 14:54

Синоптик рассказал, когда жители Москвы увидят следующий снег

Синоптик Леус: Следующий снег в Москве выпадет не раньше конца октября

Снег в Москве. Фото © Life.ru

Снег в Москве. Фото © Life.ru

Выпавший 14 октября первый снег образовал и первый снежный покров в Москве. По данным базовой метеостанции на ВДНХ, высота «сугробов» составила 1 см. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в своём telegram-канале.

По его словам, 15 октября 2024 года и 15 октября 2007 года разделили второе место в рейтинге дней с самым ранним снегом в XXI веке. На первом месте остаётся 9 октября 2015 года.

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«По климату века глобального потепления средняя дата образования первого временного снежного покрова в Москве приходится на 1 ноября, а в октябре первый снег бывает примерно в 60% случаев, остальное приходится на ноябрь», — поделился синпотик.

Тем временем температура воздуха в столице постепенно повышается — вскоре весь выпавший снег растает. В следующий раз увидеть снежные хлопья москвичи смогут не ранее последней пятидневки октября.

Напомним, в Москве первый снег выпал 14 октября и застал многих врасплох. Синоптики рассказали, что погода в столице на этой неделе будет изменчивой, но в итоге порадует. Со среды температура воздуха будет приближаться к климатической норме. В выходные ночная температура не будет ниже +2 ℃, днём столбики термометров могут подняться до +7...+13 градусов.

Алена Пенчугина
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