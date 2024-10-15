Какая погода и температура будут в Москве на неделе и до конца октября 2024 года В Москве 14 октября выпал мокрый снег, застав многих врасплох. Life.ru узнал у специалиста, какие сюрпризы погоды ждут нас в ближайшее время. 14 октября, 21:23 Погода в Москве в октябре. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Прогноз погоды в Москве на эту неделю

Прогнозы Гидрометцентра сбылись — в этот понедельник Москву накрыли снег с дождём. Жителей столицы также предупредили, что днём минусовых температур ждать не стоит. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин подтвердил в беседе с LIfe.ru, что выпавший снег — кратковременная история и буквально через пару дней москвичей ждёт типичная осенняя погода. На этой неделе в Москве погода будет изменчивой, но в итоге порадует.

— Снег будет идти в понедельник и вторник, ночью — дождь со снегом. Но этот снег не в зиму, он не будет лежать и растает уже в среду. Температура воздуха в Москве и области — от 0 ℃ до +2 ℃. Ветер плотный, юго-восточный. Ко вторнику снег прекратится, будет дождь. Температура — около +6 ℃, — рассказал Ильин.

В ближайшие сутки, отметил синоптик, в Московской области — и с небольшой вероятностью в Москве — возможны заморозки до -2 ℃, однако такая температура будет только ночью. В результате утром во вторник и среду следует ожидать гололёдных явлений, поэтому необходимо соблюдать осторожность как пешеходам, так и автомобилистам.

Выпавший снег растает к среде. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Как рассказал Ильин, во вторник направление ветра сменится, атмосферное давление ненадолго повысится до 762 мм рт. ст. К пятнице давление упадёт до 757 мм рт. ст.

Скорость ветра со вторника по четверг — 6–11 м/с, с пятницы — 2–6 м/с. В начале недели ветер — юго-восточный, со среды — меняет направления, в основном северо-западный. Ближе к выходным — западный.

Также со среды температура воздуха будет приближаться к климатической норме. В столице ожидается от 7 градусов тепла. В выходные ночная температура не будет ниже +2 ℃, столбики термометров в столице и области могут подняться до +7...+13 градусов.

— Со среды по воскресенье — без осадков, — рассказал Ильин.

Погода в Санкт-Петербурге

По словам Ильина, в Петербурге сейчас более тёплая и устойчивая погода, чем в столице. В ближайшие дни возможен дождь, температура воздуха — 6–8 градусов выше нуля.

В ближайшие дни в Петербурге возможен дождь. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

С четверга до выходных — 10–12 градусов тепла. В Петербурге, в отличие от столицы, резких перепадов температур и заморозков не ожидается.

Погода в Москве в октябре

Со следующей недели — 21 октября — дождевой фронт накроет столицу. Осадки, как ожидает синоптик, прекратятся в среду, 23 октября.

По данным Ильина, следующий снегопад ожидает москвичей в конце октября или начале ноября. Погода в октябре — сырая, нередки дожди. Средняя температура воздуха — 5–6 градусов со знаком плюс.

Авторы Анастасия Лежепекова