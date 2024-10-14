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14 октября, 11:02

В Москве выпал первый снег: полюбуйтесь на него на кадрах Life.ru

В Москве и Подмосковье выпал первый снег

В Москве и Подмосковье первый снег выпал согласно народной примете — 14 октября на православный праздник Покров. Посмотрите на первые снежинки в видео Life.ru.

Понедельник стал уже по-предзимнему холодным днём: в течение суток термометры покажут +2…+5. Будет дуть сильный юго-восточный ветер порывами до 12–15 м/с. Во вторник и среду погода останется такой же неустойчивой, возможен дождь и мокрый снег.

Первый снег в Москве 14 октября 2024 года. Видео © Life.ru

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в Москве начинается период предзимья, который продлится около двух месяцев. Кстати, первый снег в столице ожидали в 20-х числах, но уже сегодня москвичи смогли полюбоваться снежными хлопьями. Однако устойчивый снежный покров пока не ожидается.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
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