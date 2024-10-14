В Москве выпал первый снег: полюбуйтесь на него на кадрах Life.ru

В Москве и Подмосковье первый снег выпал согласно народной примете — 14 октября на православный праздник Покров. Посмотрите на первые снежинки в видео Life.ru.

Понедельник стал уже по-предзимнему холодным днём: в течение суток термометры покажут +2…+5. Будет дуть сильный юго-восточный ветер порывами до 12–15 м/с. Во вторник и среду погода останется такой же неустойчивой, возможен дождь и мокрый снег.