Синоптики объявили о начале сезона предзимья в Москве

В Москве начинается период предзимья, который продлится около двух месяцев, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, метеорологи выделяют сезоны года, отличные от наших привычных зимы, весны, лета и осени.

«Эти сезоны так и называются — естественные синоптические сезоны, их границы никак не совпадают с календарными Сейчас, с середины октября, в Москве начинается сезон с красивым названием предзимье», — цитирует Вильфанда ТАСС.