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14 октября, 10:52

Синоптики объявили о начале сезона предзимья в Москве

Вильфанд: В Москве начинается сезон предзимья, который продлится два месяца

В Москве начинается сезон предзимья. Фото © Life.ru

В Москве начинается сезон предзимья. Фото © Life.ru

В Москве начинается период предзимья, который продлится около двух месяцев, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, метеорологи выделяют сезоны года, отличные от наших привычных зимы, весны, лета и осени.

«Эти сезоны так и называются — естественные синоптические сезоны, их границы никак не совпадают с календарными Сейчас, с середины октября, в Москве начинается сезон с красивым названием предзимье», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Синоптик отметил, что после длительного тёплого периода жители столицы почувствуют, что наступила зима, но настоящие холода придут только с четвёртой пятидневки декабря.

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Метеоролог сообщил, что снег накрыл почти половину России

Ранее москвичей предупредили о похолодании. С 15 октября температура будет около +8 градусов. Первый снег в столице ожидали в 20-х числах, но уже сегодня москвичи смогли полюбоваться снежными хлопьями. Устойчивый снежный наст пока не ожидается.

Алена Пенчугина
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