Синоптики объявили о начале сезона предзимья в Москве
Вильфанд: В Москве начинается сезон предзимья, который продлится два месяца
В Москве начинается сезон предзимья. Фото © Life.ru
В Москве начинается период предзимья, который продлится около двух месяцев, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, метеорологи выделяют сезоны года, отличные от наших привычных зимы, весны, лета и осени.
«Эти сезоны так и называются — естественные синоптические сезоны, их границы никак не совпадают с календарными Сейчас, с середины октября, в Москве начинается сезон с красивым названием предзимье», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Синоптик отметил, что после длительного тёплого периода жители столицы почувствуют, что наступила зима, но настоящие холода придут только с четвёртой пятидневки декабря.
Ранее москвичей предупредили о похолодании. С 15 октября температура будет около +8 градусов. Первый снег в столице ожидали в 20-х числах, но уже сегодня москвичи смогли полюбоваться снежными хлопьями. Устойчивый снежный наст пока не ожидается.