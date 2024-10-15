Синоптики дали советы дачникам, как спасти огород после первого снега Синоптик Паршина: В Москве и Подмосковье распогодится во второй половине недели 15 октября, 12:50 Первый снег в Москве 14 октября. Фото © Life.ru

Первый снег, выпавший в Московском регионе 14 октября, ошарашил многих дачников. Однако паниковать не стоит — Life.ru спросил у синоптиков, какие работы ещё не поздно провести на огороде.

«Розы укрывать рано, они не боятся первого снега, их укрывают тогда, когда среднесуточная температура воздуха становится отрицательной. Как правило, это бывает в первых числах ноября. А то, что дачники многие посадили чеснок и многие не перешли на зимнюю резину, не переобулись, это зря. С приходом такого первого снега необходимо обрезать все цветы, которые остались на участке. Например, ещё в полном цвету сейчас гортензии, они довольно ломкие. И хризантемы тоже надо было бы обрезать. По идее, весь остальной урожай уже собран должен быть», — говорит синоптик информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

А заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина посоветовала проводить на даче земляные работы и удобрять почву.

«Погода пока будет холодная, это соответствует концу октября. Обычно в это время сажают под зиму чеснок, тюльпаны. Также советую проводить земляные работы, перекопать участок, внести удобрения. Снег не помеха для удобрений, потому что во влажной почве они легче усваиваются. Единственное, что холодно, и поэтому можно простудиться, но это уже с человеческой точки зрения», — отмечает специалист.

По её прогнозам, в Москве и Подмосковье распогодится во второй половине недели, осадки прекратятся полностью. Но погода всё равно будет прохладная: +0,5 °С ночью и +5...+10 °С днём. И это короткое потепление будет благоприятным временем для посадок на зиму, например, моркови.