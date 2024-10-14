Печать Пресвятой Девы: В снеге на Покров разглядели магический знак для России

Покров Пресвятой Богородицы — это важный праздник в православной традиции, который отмечается 14 октября. Именно на Покров в этом году на Москву посыпался первый снег. В беседе с Life.ru маг и целитель Ирина Борн рассказала, какие события принесёт с собой в дальнейшем снежный московский понедельник.

Заснеженные кусты в Москве на Покров 14 октября 2024 года. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Покров Пресвятой Богородицы символизирует защиту и покровительство Богородицы над верующими. Снег, выпавший в этот день, может восприниматься как «знак благословения и особого внимания свыше». В народной традиции снег в день Покрова часто ассоциируется с началом зимы и предвестником холодов, отметила Ирина Борн.

Считается, что если снег выпадает в этот день, то зима будет холодной и снежной. Некоторые также интерпретируют снег как символ чистоты и обновления, что может быть связано с духовным значением праздника. Ирина Борн Маг, целитель

Первый снег в Москве. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Таким образом, снег в Покров может восприниматься как напоминание о необходимости защиты и заботы как со стороны Богородицы, так и со стороны людей друг о друге в преддверии зимних холодов. Это время, когда важно проявлять доброту и поддержку к окружающим.