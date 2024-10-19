Диетолог назвала лучшие продукты для поднятия настроения хмурой осенью

Во время смены погоды людям свойственно испытывать стресс. Некоторые начинают заедать его жирной и вредной пищей, типа бургеров, пиццы и роллов, что приводит к перееданию, нарушению сердечного ритма и скачкам давления. В такие периоды лучше отдавать предпочтение продуктам, богатым витаминами А, С и Р. Они положительно влияют на нервы и сосуды, рассказала санитарный врач, диетолог Людмила Денисенко в беседе с kp.ru.

В первую очередь осенью необходимо есть как можно больше ягод: чёрную смородину, шиповник и облепиху. Витамин А содержится в моркови, в печени говядины и трески, а также в сливочном масле, яйцах и икре. Витамина Р много в цитрусовых, салате, капусте, гречке и печени.

Также врач призвала не пытаться повысить настроение при помощи алкоголя. Не лучший вариант пить в такие дни много кофе, он перевозбуждает нервную систему и сделает только хуже. Стоит ограничиться одной-двумя чашками в день. А лучше заменить его вовсе на травяные чаи.