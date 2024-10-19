Диетолог назвала лучшие продукты для поднятия настроения хмурой осенью
Диетолог Денисенко: Пережить капризы погоды помогут ягоды, печень и цитрусовые
Во время смены погоды людям свойственно испытывать стресс. Некоторые начинают заедать его жирной и вредной пищей, типа бургеров, пиццы и роллов, что приводит к перееданию, нарушению сердечного ритма и скачкам давления. В такие периоды лучше отдавать предпочтение продуктам, богатым витаминами А, С и Р. Они положительно влияют на нервы и сосуды, рассказала санитарный врач, диетолог Людмила Денисенко в беседе с kp.ru.
В первую очередь осенью необходимо есть как можно больше ягод: чёрную смородину, шиповник и облепиху. Витамин А содержится в моркови, в печени говядины и трески, а также в сливочном масле, яйцах и икре. Витамина Р много в цитрусовых, салате, капусте, гречке и печени.
Также врач призвала не пытаться повысить настроение при помощи алкоголя. Не лучший вариант пить в такие дни много кофе, он перевозбуждает нервную систему и сделает только хуже. Стоит ограничиться одной-двумя чашками в день. А лучше заменить его вовсе на травяные чаи.
Также в осенне-зимний период следует включить в свой рацион продукты, богатые витамином В. Это хлеб из муки грубого помола и цельнозерновая мука, а также паста из твёрдых сортов пшеницы и бурый рис. Жирная морская рыба и растительные масла содержат много витамина D. Кунжутные, льняные и тыквенные семена можно добавлять в салаты. Пасты из орехов, хумус и урбеч тоже будут полезны для организма.