Бассейн для капибар и зажировка: Как обитатели Московского зоопарка готовятся к русской зиме

С приходом зимы животным приходится накапливать жир, ведь добывать себе пропитание в снегах труднее и хищникам и травоядным. Обитателям Московского зоопарка с этим повезло чуть больше, ведь у них есть заботливые друзья из числа работников. Телеграм-канал «Объясняем.рф» рассказал, как в зоосаде зимуют звери и как меняется их привычный быт с наступлением холодов.

Животных, для которых русская зима — чересчур, переводят в тёплые помещения с комфортной температурой и влажностью. Некоторые впадают в спячку, а некоторые продолжают бодрствовать в ожидании первых вестников весны.

Большие панды из прохладных сычуаньских лесов не любят жару, поэтому с удовольствием играют в снегу в открытом вольере всю зиму. При желании они, конечно, могут зайти в своё логово, где поддерживается оптимальная для них температура — +10-13 градусов зимой.

Панда Жуи. Фото © Telegram / Московский зоопарк

Манул Тимофей, местный селебрити, зимой чувствует себя в своей стихии. Пышный мех позволяет ему выдерживать 50-градусные морозы, но из-за коротких лап мобильность палласова кота снижается, в связи с чем он набирает вес перед зимой. Зоологи называют этот процесс зажировкой.

Манул Тимофей. Фото © Telegram / Московский зоопарк

Капибары теплолюбивые, поэтому зимой их переводят в тёплый вольер, где они купаются в бассейнах. Плавать они очень любят.

Капибары. Фото © Telegram / Московский зоопарк

Медведь Гром приехавший двумя годами ранее в Москву из Донбасса, проведёт зиму в ютной «кровати» из древесной стружки. Отопление во внутреннем вольере для него выключат, чтобы температура стала почти как на улице — ему так комфортнее спать. В спячку медведи впадают в ноябре, если удалось накопить достаточно жира.

Медведь Гром. Фото © Telegram / Московский зоопарк

Еноты тоже накапливают жир и впадают в спячку в середине или в конце декабря. Они зимуют в утеплённых сеном и опилками домиках.

Еноты. Фото © Telegram / Московский зоопарк

Карликовый бегемот Ксюша предпочитает проводить время во внутреннем вольере, когда на улице холодно, однако и наружу выходить тоже любит, когда солнце. Зимой её начнут кормить сеном и сухими вениками, иногда балуя замороженными зелёными ветками.

Бегемот Ксюша. Фото © Telegram / Московский зоопарк

Гориллы зимой сидят в тёплом вольере и ложатся спать пораньше. В их рацион добавляют овощи, салаты и корнеплоды, а также чеснок и витамины — чтобы не простудиться.

Горилла. Фото © Telegram / Московский зоопарк