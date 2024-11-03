Самая редкая гиена родила малыша в Московском зоопарке, умерев сразу после

В Московском зоопарке родился детёныш бурой гиены. Это самый редкий вид в семействе гиеновые, который обитает в пустынных частях прибрежных зон южной части Африки. К сожалению, мама малыша умерла после родов. Теперь о нём заботятся зоологи, рассказали Life.ru в пресс-службе Московского зоопарка.

Детёныш бурой гиены в Московском зоопарке. Видео © Московский зоопарк

«Молодая пара – самец Гермес и самка Лада поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории Московского зоопарка. Животные образовали пару и летом готовились впервые стать родителями», — отметили в учреждении.

Там добавили, что Лада выбрала самое лучшее логово в вольере, а Гермес заботливо приносил ей еду. Сначала всё было хорошо, однако через несколько дней после родов у Лады открылось кровотечение. Ветеринары боролись за её жизнь, но спасти не смогли. Заботиться о малыше пытался отец, однако зоологи забрали новорождённого, так как его нужно было кормить, а у Гермеса молока нет.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что сейчас трёхмесячный гиенёнок уже окреп, твёрдо держится на ножках и пробует мясной прикорм. На свет он появился весом 615 грамм, но уже прибавил до 7,5 кг.

«Сперва малыш только ел и спал, теперь он уже бегает, играет, узнает знакомых ему людей. Это очень сообразительный, озорной и веселый гиенёнок», — отметила Акулова.