В Московском зоопарке рассказали о памятнике белому медведю Диксону
Акулова поделилась, что макет памятника умершему медведю Диксону уже готов
Медведь Диксон. Фото © Telegram / «Московский зоопарк»
Макет памятника умершему белому медведю Диксону уже готов, прямо сейчас идут переговоры по изготовлению его точной копии. Уточняется, какого размера будет памятник и из какого материала будет сделан, где его установят, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«Планируем, мы разрабатываем, сейчас уже есть макет, нам принесли, мы согласовали и сейчас ведутся переговоры уже по его точной копии», — рассказала Акулова «РИА Новости»
Напомним, в сентябре 2022 года краснокнижного белого медведя в тяжёлом состоянии нашли жители острова Диксон. У него было множество огнестрельных ранений и паралич задних лап, а в груди, голове и позвоночнике обнаружили металл. При этом уточнялось, что из-за перелома позвонка, контузии спинного мозга и миелопатии мишка уже никогда не сможет ходить. За жизнь косолапого боролись ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора и спасли его. Однако Диксона не стало в сентябре 2023 года: хищник умер во сне от острой сердечно-лёгочной недостаточности.