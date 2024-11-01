В Московском зоопарке рассказали о памятнике белому медведю Диксону

Макет памятника умершему белому медведю Диксону уже готов, прямо сейчас идут переговоры по изготовлению его точной копии. Уточняется, какого размера будет памятник и из какого материала будет сделан, где его установят, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Планируем, мы разрабатываем, сейчас уже есть макет, нам принесли, мы согласовали и сейчас ведутся переговоры уже по его точной копии», — рассказала Акулова «РИА Новости»