Малайская малышка-медведица из Московского зоопарка начала показывать характер

Малайская малышка-медведица продолжает активно уплетать молочную смесь и пюре после прибытия в Московский зоопарк. Она часто любопытничает и не шугается при виде киперов. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

Малайская медведица. Видео © Telegram / Московский зоопарк

«С самого первого дня после прибытия в Московский зоопарк у неё хороший аппетит. Малышка с удовольствием продолжает есть молочную смесь и пюре», — сказано в сообщении.

Медведица даже дала себя взвесить, не противясь этой скучной процедуре. В первый день на новом месте малышка весила 7,2 килограмма. Вскоре она может поправиться до 100 килограммов, сохранив при этом отличную фигуру. По медвежьим меркам.

Во время знакомства с киперами медведица легко шла на контакт, вела себя смело и проявляла заинтересованность. Она вдумчиво обнюхивала и изучала всё, что ей предлагали сотрудники зоопарка. Будем надеяться, что это станет началом крепкой дружбы.