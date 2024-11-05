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5 ноября, 14:00

Манул Тимофей растолстел вдвое в ходе зажировки

Манул Тимофей из Московского зоопарка закончил зажировку к зиме

Знаменитый манул Тимофей из Московского зоопарка завершил процесс зажировки к зимним холодам. Кадры «до и после» публикует директор зоопарка Светлана Акулова.

Манул Тимофей зажировался. Видео © Telegram / Светлана Акулова

«Массу тела набрал! Подшёрсток отрастил! Готов зимовать! Сравните, изменился? Как я вам, нравлюсь в зимнем наряде?» — комментирует Акулова.

В естественной среде обитания манулов зимой температура опускается до 50 градусов цельсия ниже нуля. К зиме котик набирает массу до 7 килограммов с 3,5.

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Недавно осиротевшего медвежонка спасли на Камчатке. Исхудалого и замёрзшего малыша обнаружили у дороги в районе посёлка Лесной. Рядом нашли прикопанное тело его, предположительно, брата, которым тот питался. Скорее всего, он погиб от голода. Мамы рядом не оказалось.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Николай Рюмин
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