На Камчатке медвежонок-сирота от голода и холода стал каннибалом, но его спасли люди
На Камчатке спасли замёрзшего медвежонка, который неделю питался телом сородича
Медвежонок, которого спасли на Камчатке. Обложка © VK / «КамИнформ»
Очередного осиротевшего медвежонка спасли на Камчатке. Как пишет Amur Mash, худого и замёрзшего малыша заметили у дороги в районе посёлка Лесной. Рядом нашли прикопанное тело его, предположительно, брата, которым тот питался. Скорее всего, он умер от голода. Мамы рядом не оказалось.
Медвежонок, которого спасли на Камчатке. Видео © VK / «ЭкспрессИнфо»
Руководитель подмосковной «Земли Прайда» решил забрать медвежонка к себе. Косолапому предстоит сдать анализы, сделать прививки и веткнижку.
Напомним, недавно мы публиковали душераздирающее видео, на котором малыш сидит возле мёртвой медведицы и тыкает в неё мокрым носом в попытках разбудить. Подобные трагедии на Камчатке не редкость. Позднее стало известно о ещё одном сироте, он не отходил от тела мамы ни на шаг.