На Камчатке медвежонок-сирота от голода и холода стал каннибалом, но его спасли люди

Очередного осиротевшего медвежонка спасли на Камчатке. Как пишет Amur Mash, худого и замёрзшего малыша заметили у дороги в районе посёлка Лесной. Рядом нашли прикопанное тело его, предположительно, брата, которым тот питался. Скорее всего, он умер от голода. Мамы рядом не оказалось.