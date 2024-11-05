Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 06:59

На Камчатке медвежонок-сирота от голода и холода стал каннибалом, но его спасли люди

На Камчатке спасли замёрзшего медвежонка, который неделю питался телом сородича

Медвежонок, которого спасли на Камчатке. Обложка © VK / «КамИнформ»

Медвежонок, которого спасли на Камчатке. Обложка © VK / «КамИнформ»

Очередного осиротевшего медвежонка спасли на Камчатке. Как пишет Amur Mash, худого и замёрзшего малыша заметили у дороги в районе посёлка Лесной. Рядом нашли прикопанное тело его, предположительно, брата, которым тот питался. Скорее всего, он умер от голода. Мамы рядом не оказалось.

Медвежонок, которого спасли на Камчатке. Видео © VK / «ЭкспрессИнфо»

Руководитель подмосковной «Земли Прайда» решил забрать медвежонка к себе. Косолапому предстоит сдать анализы, сделать прививки и веткнижку.

Печальному медвежонку-сироте с душераздирающего видео над телом убитой мамы нашли дом
Печальному медвежонку-сироте с душераздирающего видео над телом убитой мамы нашли дом

Напомним, недавно мы публиковали душераздирающее видео, на котором малыш сидит возле мёртвой медведицы и тыкает в неё мокрым носом в попытках разбудить. Подобные трагедии на Камчатке не редкость. Позднее стало известно о ещё одном сироте, он не отходил от тела мамы ни на шаг.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar