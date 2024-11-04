Ещё один камчатский медвежонок потерял маму, малыш не отходит от неё ни на шаг
На Камчатке заметили ещё одного медвежонка, ставшего сиротой
На Камчатке замечен ещё один медвежонок, ставший сиротой. Горюющего по убитой матери косолапого засняли местные жители.
На Камчатке замечен ещё один медвежонок, ставший сиротой. Видео © Amur Mash
Как сообщает Amur Mash, трагедия произошла на Мильковской трассе. Медведицу сбили на 200-м километре неподалёку от реки Быстрая. Напуганный медвежонок не отходит от тела матери, совсем не понимая, почему та не встаёт. Неравнодушные водители подбрасывают косолапому, которому нет и года, еду.
А ранее Life.ru опубликовал другое душераздирающее видео, на котором малыш сидит возле мёртвой медведицы и тыкает в неё мокрым носом в попытках разбудить. Подобные трагедии на Камчатке не редкость.