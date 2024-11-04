Ещё один камчатский медвежонок потерял маму, малыш не отходит от неё ни на шаг

Как сообщает Amur Mash, трагедия произошла на Мильковской трассе. Медведицу сбили на 200-м километре неподалёку от реки Быстрая. Напуганный медвежонок не отходит от тела матери, совсем не понимая, почему та не встаёт. Неравнодушные водители подбрасывают косолапому, которому нет и года, еду.