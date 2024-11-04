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4 ноября, 05:41

Ещё один камчатский медвежонок потерял маму, малыш не отходит от неё ни на шаг

На Камчатке заметили ещё одного медвежонка, ставшего сиротой

На Камчатке замечен ещё один медвежонок, ставший сиротой. Горюющего по убитой матери косолапого засняли местные жители.

На Камчатке замечен ещё один медвежонок, ставший сиротой. Видео © Amur Mash

Как сообщает Amur Mash, трагедия произошла на Мильковской трассе. Медведицу сбили на 200-м километре неподалёку от реки Быстрая. Напуганный медвежонок не отходит от тела матери, совсем не понимая, почему та не встаёт. Неравнодушные водители подбрасывают косолапому, которому нет и года, еду.

Печальному медвежонку-сироте с душераздирающего видео над телом убитой мамы нашли дом
Печальному медвежонку-сироте с душераздирающего видео над телом убитой мамы нашли дом

А ранее Life.ru опубликовал другое душераздирающее видео, на котором малыш сидит возле мёртвой медведицы и тыкает в неё мокрым носом в попытках разбудить. Подобные трагедии на Камчатке не редкость.

Обложка ©

Amur Mash

Мария Любицкая
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