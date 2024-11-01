Печальному медвежонку-сироте с душераздирающего видео над телом убитой мамы нашли дом

Медвежонок, мать которого погибла на Камчатке, будет перевезён в подмосковный приют для хищников. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова у себя в телеграм-канале.

Процесс погрузки медвежонка в машину. Видео © Telegram / Светлана Радионова

«Получили сообщение об осиротевшем медвежонке, который несколько дней находился на сезонной базе в Камчатском крае. На нашу просьбу приютить детёныша откликнулись в подмосковном парке львов «Земля прайда». Вместе со специалистами организации нам удалось забрать мишку — он контактный и пошёл к людям за лакомство», — написала она.

Радионова добавила, что уже завтра печального медвежонка отвезут в Петропавловск-Камчатский, а затем оттуда он уедет в свой новый дом в Подмосковье. Компанию в пути ему составят ветеринары и специалисты Росприроднадзора.