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1 ноября, 09:13

Печальному медвежонку-сироте с душераздирающего видео над телом убитой мамы нашли дом

Радионова: Осиротевшего медвежонка перевезут в Подмосковье из Камчатки

Камчатский медвежонок. Фото © Telegram / Светалана Радионова

Камчатский медвежонок. Фото © Telegram / Светалана Радионова

Медвежонок, мать которого погибла на Камчатке, будет перевезён в подмосковный приют для хищников. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова у себя в телеграм-канале.

Процесс погрузки медвежонка в машину. Видео © Telegram / Светлана Радионова

«Получили сообщение об осиротевшем медвежонке, который несколько дней находился на сезонной базе в Камчатском крае. На нашу просьбу приютить детёныша откликнулись в подмосковном парке львов «Земля прайда». Вместе со специалистами организации нам удалось забрать мишку — он контактный и пошёл к людям за лакомство», — написала она.

Радионова добавила, что уже завтра печального медвежонка отвезут в Петропавловск-Камчатский, а затем оттуда он уедет в свой новый дом в Подмосковье. Компанию в пути ему составят ветеринары и специалисты Росприроднадзора.

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Весёлого в этой новости мало, поскольку медведь остался бы в родных краях, если бы ранее его мать не сбил насмерть автомобиль. Life.ru опубликовал душераздирающее видео, на котором малыш сидит возле мёртвой медведицы и тыкает в неё мокрым носом в попытках разбудить.

Владимир Озеров
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