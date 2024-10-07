Душераздирающее видео: Осиротевшая кроха не отходит от убитой матери-медведицы на Камчатке
На Камчатке сняли на видео осиротевшего медвежонка рядом с телом убитой матери
Вблизи Мильково на Камчатке очевидцы сняли на видео крохотного медвежонка рядом с его убитой матерью. Душераздирающие кадры есть в распоряжении Amur Mash.
Малыш не отходит от матери, сбитой на трассе, ни на шаг. Видео © Telegram / Amur Mash
На трогательном видео малыш растерянно тыкает носом в свою маму, которую насмерть сбил автомобиль. Кроха пытаясь её разбудить, и не отходит от неё ни на шаг.
Ранее на Кузбассе живодёр приковал пса тяжёлой цепью к движущемуся грузовику. По словам местных жителей, хромой пёс на протяжении долгого времени шёл за транспортом.
Telegram / Amur Mash