Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 03:08

Душераздирающее видео: Осиротевшая кроха не отходит от убитой матери-медведицы на Камчатке

На Камчатке сняли на видео осиротевшего медвежонка рядом с телом убитой матери

Вблизи Мильково на Камчатке очевидцы сняли на видео крохотного медвежонка рядом с его убитой матерью. Душераздирающие кадры есть в распоряжении Amur Mash.

Малыш не отходит от матери, сбитой на трассе, ни на шаг. Видео © Telegram / Amur Mash

На трогательном видео малыш растерянно тыкает носом в свою маму, которую насмерть сбил автомобиль. Кроха пытаясь её разбудить, и не отходит от неё ни на шаг.

«Сильнейшие судороги»: В городе под Псковом в адских муках массово гибнут кошки и собаки
«Сильнейшие судороги»: В городе под Псковом в адских муках массово гибнут кошки и собаки

Ранее на Кузбассе живодёр приковал пса тяжёлой цепью к движущемуся грузовику. По словам местных жителей, хромой пёс на протяжении долгого времени шёл за транспортом.

Обложка ©

Telegram / Amur Mash

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров