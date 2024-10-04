«Уже не может идти»: На Кузбассе живодёр приковал пса тяжёлой цепью к движущемуся грузовику

В Кемеровской области водитель привязал собаку к грузовику и проехался по дороге. Шокирующее видео появилось в соцсетях.

Собака, прикованная цепью, идёт за грузовиком в Кемеровской области. Видео © Telegram / Инцидент Кузбасс

Очевидцы показали ролик, где житель деревни Прогресс Промышленновского района посадил собаку на тяжёлую цепь, приковал её к грузовику и проехался по дороге. По словам местных, хромой пёс на протяжении долгого времени шёл за транспортом.

«Водитель тащил собаку так всё время по трассе. Рядом ферма, собаки просто привязаны на улице без будок и еды», — рассказали очевидцы.