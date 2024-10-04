«Уже не может идти»: На Кузбассе живодёр приковал пса тяжёлой цепью к движущемуся грузовику
На Кузбассе мужчина приковал пса тяжёлой цепью к движущемуся грузовику
Собака, прикованная цепью к грузовику в Кемеровской области. Обложка © Telegram / Инцидент Кузбасс
В Кемеровской области водитель привязал собаку к грузовику и проехался по дороге. Шокирующее видео появилось в соцсетях.
Собака, прикованная цепью, идёт за грузовиком в Кемеровской области. Видео © Telegram / Инцидент Кузбасс
Очевидцы показали ролик, где житель деревни Прогресс Промышленновского района посадил собаку на тяжёлую цепь, приковал её к грузовику и проехался по дороге. По словам местных, хромой пёс на протяжении долгого времени шёл за транспортом.
«Водитель тащил собаку так всё время по трассе. Рядом ферма, собаки просто привязаны на улице без будок и еды», — рассказали очевидцы.
Свидетели этого кощунственного деяния написали заявление в полицию. Они хотят привлечь мужчину к ответственности.
А ранее Life.ru писал, что в Подмосковье задержали водителя, который привязывал собак к машине. На него завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 245 УК РФ. Соседи живодёра рассказывали, что жители СНТ судились с ним до инцидента, так как он нарушал тишину и устраивал драки.