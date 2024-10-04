«Снимаем и в мешок»: Иркутские подростки жестоко замучили собаку вилами, но дело всё ещё не завели

В Иркутской области подростки жестоко обращались с собакой и снимали это на видео. После случившегося в регионе разгорелся настоящий скандал, организована проверка. Шокирующий инцидент случился в июле в селе Котик Тулунского района.

Собака, над которой якобы издевались в Иркутской области. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

Подростки издевались над псом, наносили ему тяжелейшие травмы топором и вилами. При этом один из подростков заявил, что для него это не впервые.

«Ну что, пусть маленько повисит, потом снимаем и в мешок её», — заявили в конце живодёры.

Однако полицейские не спешат заводить уголовное дело. Владельцы якобы того же пса заявили, что животное было очень худое, его уже откормили. Когда собаку забирали, она прихрамывала на одну ногу, пояснили хозяева.

Вилы, которые использовались для издевательства над собакой в Иркутской области. Фото © Telegram / МВД38

При этом кинолог, директор АНО «Центр защиты и помощи животным» «Друг человека» Анастасия Федорчук внимательно посмотрела видеозапись. По её словам, животное могли подменить.

«Это разные собаки. У них окрас отличается. У пса на видео с подростками чепрак [более тёмный окрас верхней части туловища животного] доходит до локтевого бугра, а в другом ролике заканчивается гораздо выше», — пояснила эксперт в беседе с РИА «Новости».