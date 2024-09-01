На Кубани живодёрка издевается над собакой из-за межнациональной ненависти, записывая ужасные видео
Краснодарская полиция проверит женщину, избивающую свою собаку на камеру
В Краснодаре зоозащитники нашли живодёрку, которая издевалась над своей собакой. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«На основании поступившего в полицию г. Краснодара заявления о возможном факте жестокого обращения с собакой со стороны её владелицы в настоящее время проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в полиции.
Как уточнили местные паблики, женщине 43 года. Она живет на улице Заполярной, а в свободное от работы время ведёт страничку во «Вконтакте». Содержание блога сомнительное: ксенофобия, разжигание межнациональную розни и другой контент, за который можно и присесть. Есть и лучик солнца в тёмном царстве — собака Астра, но и тут не всё гладко. Сумасшедшая хозяйка издевается над ней, а видео с пытками выкладывает в Сеть. По её словам, питомца она олицетворяет с теми, кого ненавидит.
Ранее неравнодушные жители московской многоэтажки пытались спасти пса из «плена» квартиры. Хозяин бросил питомца без еды и воды на неделю. По словам соседей, лай собаки был слышен даже с улицы, но с каждым днём он становится всё тише. Позже владелец животного вышел на связь, заявив, что держит ситуацию под контролем.
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