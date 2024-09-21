Живодёра-автомобилиста из Мытищ, который протащил собак по асфальту, задержали

В Подмосковье нашли водителя, который издевался над собаками в Мытищах, привязав их к автомобилю. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины и оперативно его задержали. Им оказался 50-летний местный житель, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Ранее я сообщала о том, что сегодня в сети Интернет получила распространение видеозапись, на которой запечатлено передвижение автомобиля с двумя привязанными собаками. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ», — говорится в её телеграм-канале.

О вопиющем инциденте рассказали и местные жители, которые оказались в шоке от такого обращения с животными.

«Разные люди нашли записи с камер, по этим камерам удалось вычислить номер машины. Соседи подтвердили, что одна из собак постоянно привязывается рядом с этим домом», — рассказала 360.ru женщина.