Живодёра-автомобилиста из Мытищ, который протащил собак по асфальту, задержали
В Подмосковье задержали водителя, привязавшего собак к машине
В Подмосковье нашли водителя, который издевался над собаками в Мытищах, привязав их к автомобилю. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины и оперативно его задержали. Им оказался 50-летний местный житель, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Ранее я сообщала о том, что сегодня в сети Интернет получила распространение видеозапись, на которой запечатлено передвижение автомобиля с двумя привязанными собаками. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ», — говорится в её телеграм-канале.
О вопиющем инциденте рассказали и местные жители, которые оказались в шоке от такого обращения с животными.
«Разные люди нашли записи с камер, по этим камерам удалось вычислить номер машины. Соседи подтвердили, что одна из собак постоянно привязывается рядом с этим домом», — рассказала 360.ru женщина.
Ранее Life.ru рассказывал об актёре из сериала «Кухня» Викторе Хориняке, который оставил на участке своего дома ощенившуюся собаку без еды и воды. Также у дома бегали восемь небольших щенят. Сам артист постоянно находится на съёмках и решить вопрос с голодными, одинокими и скулящими собаками не может. В итоге член партии «Зелёная альтернатива» Руслан Хвостов собрал у местных обращения и подал запрос в прокуратуру. Актёра хотят привлечь к ответственности.
Life.ru