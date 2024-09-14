Скулят и воют ночами: Звезда «Кухни» бросил ощенившуюся собаку на участке без еды и воды

На российского актёра Виктора Хориняка, известного по сериалу «Кухня» и франшизе «Последний богатырь», заявили в полицию после того, как он оставил разродившуюся восемью щенками собаку на участке без присмотра. Об этом сообщает Mash.

Собака с щенками, которых одних на участке оставил актёр Виктор Хориняк. Видео © Telegram / Mash

Непростая ситуация произошла в Истринском районе Московской области в коттеджном посёлке Ла-Манш, где на участке артиста (13 соток) родила собака. На свет появилось восемь щенят, но они с мамой предоставлены сами себе: никто не присматривает за ними, не кормит и не поит, а они скулят и воют ночами.

Соседи позвонили актёру с просьбой как-то решить ситуацию, но тот сказал что ему некогда из-за съёмок. Ситуация уже обернулась печальными последствиями — одного из щенят, выбежавшего с участка на дорогу, переехал автомобиль. Хориняк присылал рабочих, чтобы сеткой закрыть пространство под забором, через которое они вылезают, но это их не удержало — по утрам соседи застают членов собачьего семейства на своих участках.