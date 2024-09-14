Скулят и воют ночами: Звезда «Кухни» бросил ощенившуюся собаку на участке без еды и воды
На звезду «Кухни» Хориняка заявили в полицию из-за брошенной собаки с щенятами
На российского актёра Виктора Хориняка, известного по сериалу «Кухня» и франшизе «Последний богатырь», заявили в полицию после того, как он оставил разродившуюся восемью щенками собаку на участке без присмотра. Об этом сообщает Mash.
Собака с щенками, которых одних на участке оставил актёр Виктор Хориняк. Видео © Telegram / Mash
Непростая ситуация произошла в Истринском районе Московской области в коттеджном посёлке Ла-Манш, где на участке артиста (13 соток) родила собака. На свет появилось восемь щенят, но они с мамой предоставлены сами себе: никто не присматривает за ними, не кормит и не поит, а они скулят и воют ночами.
Соседи позвонили актёру с просьбой как-то решить ситуацию, но тот сказал что ему некогда из-за съёмок. Ситуация уже обернулась печальными последствиями — одного из щенят, выбежавшего с участка на дорогу, переехал автомобиль. Хориняк присылал рабочих, чтобы сеткой закрыть пространство под забором, через которое они вылезают, но это их не удержало — по утрам соседи застают членов собачьего семейства на своих участках.
Член партии «Зелёная альтернатива» Руслан Хвостов собрал у местных обращения и подал запрос в прокуратуру. По его мнению, Хориняка нужно привлечь к ответственности в рамках статьи «Жесткое обращение с животными».
Проблемы Виктора Хориняка всплывают в прессе уже не в первый раз в этом году. Как ранее рассказывал Life.ru, в феврале 2024 года «Мотор фильм студия» потребовала с него восемь миллионов за срыв съёмок комедии «Любви не бывает», контракт на которые он подписал в марте 2023 года. В мае актёру пришёл рабочий график, но тот не удостоил своим присутствием ни примерку, ни читку сценария. После такого роль отдали Владимиру Яглычу, а компания потребовала возместить ущерб. Рассматривавший дело Арбитражный суд Москвы не согласился с затребованной суммой и в декабре обязал Хориняка вернуть 178 тысяч рублей. Студия попыталась оспорить решение, но неудачно. «Мотор фильм студия» решимости не утратила и в августе направила кассационную жалобу по делу.
Telegram / Mash