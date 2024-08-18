Со звезды "Кухни" и "Последнего богатыря" вновь пытаются взыскать миллионы за срыв съёмок
SHOT: Студия пытается через суд взыскать с Хориняка 8,5 млн руб. за срыв съёмок
Актёр Виктор Хориняк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khorinyakvitya
Московская киностудия вновь пытается взыскать с актёра Виктора Хориняка 8,5 миллиона рублей. Судебные разбирательства продолжаются уже больше года.
Как узнал SHOT, "Мотор фильм студия" подала кассационную жалобу после того, как компанию дважды не устроило решение суда по их конфликту со звездой "Последнего богатыря".
Напомним, в марте 2023 года студия подписала контракт с Хориняком на исполнение им главной роли в романтической комедии "Любви не бывает". В мае артисту прислали рабочий график, однако он не появился ни на примерке, ни на читке сценария. В итоге роль ушла Владимиру Яглычу, а киностудия потребовала с Хориняка восемь миллионов рублей за срыв съёмочного процесса. Однако Арбитражный суд Москвы в декабре постановил взыскать с артиста только 178 тысяч рублей. Студия подала апелляцию, но суд её не удовлетворил.