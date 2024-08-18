Со звезды "Кухни" и "Последнего богатыря" вновь пытаются взыскать миллионы за срыв съёмок

Напомним, в марте 2023 года студия подписала контракт с Хориняком на исполнение им главной роли в романтической комедии "Любви не бывает". В мае артисту прислали рабочий график, однако он не появился ни на примерке, ни на читке сценария. В итоге роль ушла Владимиру Яглычу, а киностудия потребовала с Хориняка восемь миллионов рублей за срыв съёмочного процесса. Однако Арбитражный суд Москвы в декабре постановил взыскать с артиста только 178 тысяч рублей. Студия подала апелляцию, но суд её не удовлетворил.