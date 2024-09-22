Животных спасли: Привязавший к авто собак живодёр из Мытищ не раз мешал соседям жить
Соседка живодёра из Мытищ рассказала, что жители СНТ судились с ним до инцидента
Живодёр из Мытищ, который привязал собак к автомобилю, и до этого вёл себя неадекватно. Как рассказала его соседка Мария, мужчина не раз нарывался на гнев местных жителей: устраивал драки и нарушал режим тишины.
«На него были неоднократно заявления в полицию. Он избил соседей — мужчину, жену ударил по голове. Были сняты побои, участковый к ним приходил, выясняли всё. Но потом как-то всё затихло. Я сама лично подавала на него в полицию. Когда мама больная лежала, он в пять часов утра включал музыку на весь посёлок. С соседями у него здесь конфликт, с ним судился даже сосед», — сказала женщина в беседе с «Газетой.ru».
По её словам, собаки, которых живодёр привязал к автомобилю, принадлежат ему. Она подчеркнула, что мужчина представляет реальную угрозу обществу. Кроме того, Мария рассказала, что неадекват частенько меняет жён. Супруга, которая родила ему сына, умерла 7 лет назад. Над отпрыском опеку хотела взять сестра живодёра, но что-то не срослось.
Директор МКУ «Управление экологии» городского округа Мытищи Артур Суворов уточнил, что по его заявлению в полицию против мужчины было возбуждено уголовное дело. По его информации, собаки были найдены в доме живодёра, они живы. Решается вопрос организации лечения хвостатых.
Директор МКУ «Управление экологии» рассказал о состоянии пострадавших собак. Видео © Telegram / Артур Суворов
Собака, над которой издевался живодёр. Обложка © Telegram / Артур Суворов
Один из жителей СНТ стал свидетелем того, как местные жители попытались своими силами остановить издевательства над псами. По его словам, водители пытались перекрыть движение машине преступника.
«Навстречу мне несётся машина, а следом за ней «Газель», которая пыталась обогнать авто. Ещё через секунду мимо проехал мотоциклист, который также гнался за злоумышленником», — рассказал он интернет-изданию Regions.ru.
Сегодня Life.ru писал, что в Подмосковье нашли водителя, который издевался над собаками в Мытищах, привязав их к автомобилю. На него завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 245 УК РФ.
Telegram / Артур Суворов