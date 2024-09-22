Животных спасли: Привязавший к авто собак живодёр из Мытищ не раз мешал соседям жить

Живодёр из Мытищ, который привязал собак к автомобилю, и до этого вёл себя неадекватно. Как рассказала его соседка Мария, мужчина не раз нарывался на гнев местных жителей: устраивал драки и нарушал режим тишины.

«На него были неоднократно заявления в полицию. Он избил соседей — мужчину, жену ударил по голове. Были сняты побои, участковый к ним приходил, выясняли всё. Но потом как-то всё затихло. Я сама лично подавала на него в полицию. Когда мама больная лежала, он в пять часов утра включал музыку на весь посёлок. С соседями у него здесь конфликт, с ним судился даже сосед», — сказала женщина в беседе с «Газетой.ru».

По её словам, собаки, которых живодёр привязал к автомобилю, принадлежат ему. Она подчеркнула, что мужчина представляет реальную угрозу обществу. Кроме того, Мария рассказала, что неадекват частенько меняет жён. Супруга, которая родила ему сына, умерла 7 лет назад. Над отпрыском опеку хотела взять сестра живодёра, но что-то не срослось.

Директор МКУ «Управление экологии» городского округа Мытищи Артур Суворов уточнил, что по его заявлению в полицию против мужчины было возбуждено уголовное дело. По его информации, собаки были найдены в доме живодёра, они живы. Решается вопрос организации лечения хвостатых.

Директор МКУ «Управление экологии» рассказал о состоянии пострадавших собак. Видео © Telegram / Артур Суворов

Собака, над которой издевался живодёр. Обложка © Telegram / Артур Суворов

Один из жителей СНТ стал свидетелем того, как местные жители попытались своими силами остановить издевательства над псами. По его словам, водители пытались перекрыть движение машине преступника.